Instructor auto din Braşov, prins băut în timpul unei lecții de condus

Un instructor auto din Braşov a fost prins băut la volan, într-o maşină destinată şcolii de şoferi. După ce bărbatul de 62 de ani a fost testat de către poliţişti, au stabilit o alcoolemie de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Incidentul a avut loc duminică dimineața, în jurul orei 08.30, pe strada Zaharia Stancu din municipiul Brașov.

Polițiștii Serviciului Rutier, aflați în timpul unei acțiuni de monitorizare și control al traficului, au oprit pentru verificări un autoturism destinat școlarizării în vederea obținerii permisului de conducere, potrivit Mediafax.

La volan se afla o femeie care efectua pregătirea practică, iar pe scaunul din dreapta se afla instructorul auto, un bărbat de 62 de ani, din localitatea Cristian, județul Brașov.

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Ce sancţiune a primit bărbatul

În cadrul verificărilor, polițiștii l-au testat pe instructor cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma constatării, instructorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă de aproape 2.000 de lei, iar permisul de conducere i-a fost reținut pentru o perioadă determinată.

Poliția Brașov reamintește că, în timpul orelor de pregătire practică, instructorul auto poartă întreaga răspundere juridică pentru deplasarea vehiculului pe drumurile publice.