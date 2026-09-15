Fabrica în care se lucrează doar 70 de zile pe an. Produsele lor ajung şi la noi

La aproximativ 15 kilometri de Parma, în nordul Italiei, fabrica Mutti intră în lunile de vară în cea mai aglomerată perioadă din an. Uzina din Montechiarugolo, cea mai mare dintre cele trei fabrici ale companiei din Italia, își concentrează aproape întreaga producție între iulie și septembrie, când are loc recoltarea tomatelor în regiunea Emilia-Romagna.

Compania Mutti a fost fondată la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar în ultimele decenii s-a transformat radical. Dacă în 1994 avea o cifră de afaceri de 14 milioane de euro, 15 ani mai târziu ajunsese la 118 milioane de euro. În 2025, veniturile au urcat la 777 de milioane de euro, iar aproximativ 60% din această sumă a venit din piețele internaționale.

Astăzi, produsele Mutti ajung în aproape 100 de țări, iar Franța este principala piață de export a companiei.

70 de zile pentru cea mai mare parte a producției

În timpul campaniei de recoltare, fabrica funcționează fără oprire, 24 de ore din 24. Temperaturile din zonă pot ajunge la 38 de grade Celsius, însă activitatea continuă la capacitate maximă.

Articolul continuă după reclamă

"Trebuie să procesăm 100% din tomate și să realizăm 75% din produsul final în 70 de zile", explică Francesco Mutti, proprietarul companiei și reprezentantul celei de-a patra generații a familiei care conduce afacerea.

Activitatea fabricii depinde direct de recolta din câmpurile din apropiere. Toate tomatele folosite de companie provin de la fermieri din Emilia-Romagna, una dintre cele mai importante regiuni agricole ale Italiei.

În perioada recoltării, aproximativ 200 de camioane, fiecare încărcat cu 25 de tone de tomate, ajung zilnic la fabrică. Pentru acest sezon, compania estimează că va primi peste 300.000 de tone de tomate.

Fructele trebuie să ajungă rapid de la câmp la fabrică. Mutti impune un termen de maximum 24 de ore de la recoltare până la începerea procesării, pentru a păstra cât mai bine gustul, textura și proprietățile tomatelor.

Fiecare camion este verificat înainte de procesare

Înainte ca tomatele să intre în producție, fiecare transport este verificat atent. Din fiecare camion este prelevată o probă de 15 kilograme, care este analizată cu ajutorul unui scanner dotat cu inteligență artificială.

Sunt verificate aproximativ 15 criterii, printre care cantitatea de zahăr, nivelul pH-ului, culoarea și proporția tomatelor verzi, lovite sau bolnave. În funcție de rezultate, compania decide dacă acceptă sau respinge întregul transport.

Tomatele care trec de control sunt apoi împărțite în cinci categorii de calitate: normal, bronz, argint, aur și platină. Clasificarea influențează și banii primiți de fermieri, aceștia putând beneficia de bonusuri în funcție de calitatea recoltei.

După verificare, tomatele ajung în rezervoare mari, unde sunt amestecate în anumite proporții. Astfel, compania încearcă să obțină o materie primă cât mai uniformă și să evite diferențele dintre loturi.

"Calitatea se bazează, înainte de toate, pe standardizare", spune Alice La Tona, directoarea de inovație a companiei. Cu alte cuvinte, indiferent când și de unde cumpără produsul, consumatorul ar trebui să găsească mereu același gust și aceeași calitate.

Cum ajung tomatele să fie transformate în produse pentru supermarket

După această etapă, tomatele trec prin mașini care separă la rece diferitele componente ale fructului. Cea mai mare parte a pulpei este mărunțită și folosită pentru obținerea celebrei polpa, produsul pe bază de tomate tocate, care este apoi ambalat după o scurtă încălzire.

Sucul și pulpa rămasă trec printr-un proces de gătire mai îndelungat. Din acestea sunt obținute passata și concentratul de tomate.