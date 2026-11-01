Un nou fake news cu jandarmi, demontat de instituţie. Falsa bătaie cu un luptător MMA era doar o glumă

Jandarmeria Română atrage atenţia asupra unei ştiri false care a pornit de pe reţelele sociale şi a fost distribuită, potrivit căreia un tânăr de 18 ani, presupus luptător MMA, s-ar fi bătut cu trei jandarmi şi ar fi fost în "legitimă apărare”. "Postarea provenea de la un profil fals şi reprezenta o glumă între prieteni", subliniază instituţia.

Potrivit reprezentanţilor Jandarameriei, stirea despre presupusa bătaie între un tânăr luptător MMA şi trei jandarmi era atribuită în mod fals unui canal de televiziune.

"De la o glumă la dezinformare este doar un click! O postare apărută recent pe o reţea de socializare prezenta o presupusă ştire despre un incident petrecut în comuna Soveja, în care ar fi fost implicaţi un tânăr şi trei jandarmi. În urma verificărilor, jandarmii au stabilit că postarea provenea de la un profil fals şi reprezenta o glumă între prieteni. Ulterior, aceasta a fost ştearsă", a transmis Jandarmeria, pe Facebook.

Aceştia reamintesc că distribuirea unor astfel de mesaje poate avea consecinţe juridice, în funcţie de circumstanţe şi le recomandă internauţilor să verifice informaţiile pe care le reistribuie pentru nu contribui la răspândirea dezinformării.

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Materialul susţinea că un tânăr de 18 ani, din comuna Soveja, luptător MMA şi sportiv, s-a bătut cu trei jandarmi, iar "cazul a fost analizat de autorităţile competente" care au stabilit că "sunt îndeplinute condiţiile legale pentru recnoaşterea legitimei apărări".

Nu este pentru prima dată când ştiri false care implică jandarmi sunt distribuite pe reţelele sociale. Săptămâna trecută, Jandarmeria Română avertiza asupra unor imagini false, în care erau mai mulţi jandarmi îngenuncheaţi în faţa unor protestatari. Videoclipurile erau generate cu inteligența artificială.