"Să ne dăm cu bărcuţele, bă!" A plouat în 12 ore cât într-o lună jumătate. Bucureștiul, paralizat

Furtuna de cod roşu din Capitală a făcut prăpăd. Vorbim despre cea mai violentă vijelie din ultimii 40 de ani, iar ruperea de nori a fost pe măsură. Un om a murit, pasajele şi tunelul metroului au fost inundate, au fost copaci rupţi, străzi blocate şi maşini distruse. Cele 12 ore de ploi în reprize, cât pentru o lună şi jumătate, au ţinut în aer avioanele şi au dus la întârzieri de trenuri. La stația meteo din Băneasa s-au înregistrat chiar și 88 de litri pe metru pătrat, la Filaret 73 de litri, iar la Afumați 70 de litri. Peste trei mii de oameni au cerut ajutor la 112, iar mesajele Ro-Alert au curs ca niciodată. Bucure

Potopul de cod roșu a schimbat complet imaginea Capitalei. Şapte ore a plouat cu nemiluita, cât pentru o lună întreagă. De la peste 40 de grade, temperatura a ajuns la 24 de grade. Străzile, bulevardele şi şoselele s-au transformat în râuri, copacii au fost puşi la pământ de forţa rafalelor, iar traficul a paralizat.

Este ora 2 dimineaţa, iar aşa arată acum bulverardul Metalurgiei. Apa depăşeşe pe alocuri nivelul genunchilor, iar un copac doborât de furtună a căzut peste firele de curent blocând întreg bulverdul

Aici, pe calea Griviţei apa are jumătate de metru, iar situaţia este acceaşi în mai multe zone din oraş. Pe rând, Capitala a trecut de la cod galben, la cod portocaliu, iar apoi la cod roşu de furtună.

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A plouat în 12 ore cât într-o lună jumătate

Până după miezul nopţii, au fost trimise 4 mesaje Ro-Alert. Pe Bulevardul Magheru, o parte din acoperișul unui hotel s-a desprins în urma rafalelelor de vânt. În unele zone au căzut peste 80 de litri de apă pe metrul pătrat.

Aşa că au fost destui care au apelat la... bărci gonflabile. "Să ne dăm cu bărcuţele, bă!"

Artere-cheie, precum Bulevardul Dimitrie Cantemir, Șoseaua Colentina și Șoseaua Fundeni, au fost inundate.

"Bă, băiatule! Fundeni, tată! Fundeni!".

Peste 3000 de apeluri s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, la 112. Au fost pagube în aproape toată Capitala. Aproape 500 de maşini au fost avariate.

Din cauza vântului acest copac a fost rupt în două, iar una dintre jumătăţi a ajuns pe plafonul maşinii pe care l-a distrus, iar geamul din spatele ei este zdrobit complet.

"După furtună, am ieşit afară şi am fost anunţaţi de vecini...cică mi-a căzut un pom pe maşină. La asemenea pom...vechi de 30 de ani...se aşteaptă toată lumea la aşa ceva". "Furtuni au mai fost, dar aici e problemă cu crengi şi cu toaletarea. Catastrofă!", spun oamenii.

Furtuna a făcut şi o victimă. Un bărbat din Ilfov a murit zdrobit în maşina pe care o conducea, după ce un copac doborât de vânt s-a prăbușit peste autoturism. La Maternitatea Bucur, instalația de oxigen a unității medicale a fost avariată de un copac rupt de vânt. Din fericire, sistemul nu a fost afectat.

În zona Poligrafiei un pasaj a fost inundat complet, iar pompierii au fost nevoiţi să intre în apă pentru a căuta eventuale victime rămase în maşini. Furtuna a făcut ravagii și în zona Unirii, una dintre cele mai circulate artere din Capitală. Au căzut mai multe panouri, dar şi un semafor. Iar în Tineretului, un stâlp și un copac doborât de furtună au căzut în fața unui tramvai.

Furtuna a afectat și traficul aerian. Mai multe avioane au avut întârzieri, iar o cursă de la Timișoara către Otopeni a fost deviată și a aterizat la Craiova. Iar circulaţia feroviară a fost dată peste cap. Mai multe trenuri au acumulat întârzieri de peste trei ore, iar traficul pe rutele București–Constanța și București–Craiova a fost temporar întrerupt.