Caz fără precedent printre luptătorii de la trupele speciale. Un polițist a obținut în instanță despăgubiri de 3.000 de euro după ce a fost mușcat de un câine polițist în timpul serviciului. Bărbatul a dat în judecată Poliția Română, invocând faptul că a fost vorba despre un accident de muncă.

Polițistul lucrează la una dintre cele mai importante structuri ale Poliției Române. Este vorba despre Serviciul de Intervenții și Acțiuni Speciale. Totul a început acum doi ani, când acesta a decis să dea în judecată Inspectoratul General al Poliției Române pentru a obține despăgubiri, după ce a fost mușcat de un câine încadrat la Poliția Română. Incidentul s-ar fi petrecut chiar în timpul programului.

Procesul a durat doi ani. Polițistul a obținut chiar și un certificat medico-legal, pe care l-a depus la dosar. După această perioadă, a venit și verdictul instanței, care i-a dat câștig de cauză. Astfel, acesta a obținut despăgubiri în valoare de 3.000 de euro, după ce a fost mușcat de un câine al Poliției Române.

Procesul s-a judecat la Tribunalul București, iar decizia nu este definitivă.