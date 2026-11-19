O moarte cumplită, descoperită din întâmplare în această dimineaţă în Capitală. Un trecător a găsit trupul unei adolescente pe stradă, nu departe de unul dintre cele mai circulate bulevarde din Bucureşti - Mihai Bravu. Minute în şir a zăcut fata acolo, fără să o observe nimeni. Fusese lovită de o autospecială de gunoi. Şoferul a fost oprit la câteva străzi distanţă şi le-a spus anchetatorilor că nu şi-a dat seama ce se întâmplase. Teodora abia împlinise 17 ani. A murit în timp ce se îndrepta spre liceu.

Teodora mergea spre şcoală când a fost agăţată de o maşină de gunoi, pe o stradă dintre blocuri. Şoferul, un tânăr de 26 de ani, a dat cu spatele, fără să o vadă. Era singur, pentru că utilajul are un dispozitiv modern care permite ridicarea deşeurilor fără a mai fi nevoie de alți colegi care să-l ghideze.

Şoferul a continuat să ridice gunoiul după accident

În tot acest timp, nimeni nu a observat trupul adolescentei de 17 ani. Abia după 5 minute, un trecător a văzut-o, aproape de o ghenă, şi a sunat la 112. Fata era deja moartă. NU se ştie dacă a pierit în accident sau în timpul în care a agonizat pe stradă.

Articolul continuă după reclamă

"La 7:38 a fost al doilea apel. La 7:35 a fost primul apel în care înțeleg că s-a sesizat faptul că se află o persoană pe partea carosabilă. Nu se știa în ce stare. Vorbim despre un accident de circulaţie în care o mașină de salubritate a lovit această tânără. Acest bărbat a fost testat, rezultatele indicate au fost zero pentru consum de alcool și negativ pentru substanțe psihoactive și, totodată, i s-au recoltat și probe biologicie la sediul INML", a declarat Claudiu Costea, purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere Bucureşti.

"Zice că pe mijlocul străzii era. Cu ce viteza a putut să vină că doar... nu pot să-mi dau seama. Atâtea zile a avut...", a spus o persoană.

Cine era Teodora, adolescenta de 17 ani ucisă în drum spre liceu

Fata era elevă în clasa a unsprezecea la Colegiul Național "Iulia Haşdeu" din Bucureşti. Teodora abia împlinise 17 ani de câteva zile şi făcea parte dintr-o trupă de teatru.

"Era tot timpul plină de viață, era ca un soare, tot timpul era veselă, cred că n-am văzut-o niciodată tristă. Ştii că ţi-am zis dimineață că era întinsă o fată pe jos și tocmai o lua poliţia cu folia, ea nu a apucat să o vadă, a văzut doar că e accident. Zice era Miruna (n.r. Teodora). I-am zis să plece, am înțeles că le-au dat oricum drumul de la şcoală", a povestit mama unei colege.

Ce le-a spus poliţiştilor şoferul care a lovit-o mortal pe fată

Şoferul a aflat de la şeful lui că a călcat un om. Polițiștilor le-a spus că pur şi simplu nu şi-a dat seama de ce s-a întâmplat. Decisive în anchetă sunt înregistrările camerelor montate pe utilaj, care au surprins momentul şi vor fi analizate de poliţişti.

Reprezentanţii Direcţiei de Salubritate din Sectorul 3 spun că şoferul nu a mai fost implicat în alte accidente şi că, în paralel cu investigaţiile poliţiei, au deschis şi ei o anchetă internă.