Trei femei sunt anchetate sub control judiciar după ce au atacat o doctoriţă la camera de gardă a spitalului din Medgidia. Medicul a fost agresat în faţa pacienţilor care aşteptau să fie consultaţi şi a scăpat cu greu din mâinile atacatoarelor.

Doctoriţa a fost atacată de o mamă şi de cele două fiice ale acesteia. Au înghesuit-o într-un colţ, au tras-o de păr şi au zgâriat-o pe faţă. "Staţi cuminţi! Ferească-te Dumnezeu! Daţi telefonul! Deci să vină Poliţia! Acum să vină Poliţia!"

Ca să nu ajungă victimă colaterală, o tânără îşi ia fetiţa de mână şi fuge cu ea spre ieşirea din spital. Între timp, mai mulţi bărbaţi care aşteptau să fie consultaţi au sărit în apărarea doctoriţei, dar agresoarele nu s-au potolit. "O bat, deci o bat! O bat rău! O bat!"

În cele din urmă au fost convinse să plece. Agresoarele i-au reproşat doctoriţei că nu i-a scris reţetă unui bărbat pe care îl tratase cu o perfuzie.

Articolul continuă după reclamă

"Educaţia precară se vede. Contează şi experienţa (n.r unui medic) şi cât eşti de bun ca om, câtă empatie ai. Indiferent de cultură şi educaţie, ei îi simt pe cel care vrea să ajute", a declarat Eugen Aglițoiu, fost manager al spitalului din Medgidia.

"Procurorul de caz a dispus reţinerea celor trei femei pentru 24 de ore, iar la data de 11 octombrie a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța.

Medicii se plâng deseori că nu sunt în siguranţă la serviciu. Anul trecut, o răfuială cu săbii şi bâte între două clanuri s-a prelungit până pe holurile Spitalului Sfântul Pantelimon din Bucureşti.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰