Doi tineri de 16 și 18 ani au fost arestați preventiv pentru tâlhărie calificată, după un atac violent comis asupra unui cuplu de vârstnici din Medgidia. Cei doi, înarmați cu un cuțit, au intrat peste bătrâni în toiul nopții și i-au jefuit, a transmis marți Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Bătrâni jefuiţi şi ameninţaţi cu cuţitul de doi tineri în Medgidia. Femeii i-au smuls cerceii din urechi - Sursa: Shutterstock

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 5 decembrie, autorii au pătruns prin efracție în locuința celor doi soți, un bărbat de 81 de ani și o femeie de 78 de ani. Sub amenințarea unui obiect tăietor-înțepător, tinerii le-au furat telefoanele mobile și 1.200 de lei. Femeia a trecut prin momente cumplite: atacatorii i-au smuls cerceii direct din urechi.

"La data de 5 decembrie, în jurul orei 03:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Medgidia au fost sesizaţi cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi pătruns într-un imobil, situat în municipiul Medgidia, iar de la proprietari (un bărbat, de 81 de ani, respectiv o femeie, de 78 de ani) ar fi sustras, prin folosirea de ameninţări cu un obiect tăietor - înţepător, 2 telefoane mobile, precum şi o sumă de bani (1.200 de lei). De asemenea, femeii i-ar fi fost smulşi cerceii din urechi.", se arată în comunicatul transmis de IPJ.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat trei suspecți: un minor de 15 ani, unul de 16 ani și un tânăr de 18 ani. Cel mai mic dintre ei urmează să fie expertizat medical pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptei.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia au dispus reținerea pentru 24 de ore a tinerilor de 16 și 18 ani, iar marți, magistrații au admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Polițiștii continuă ancheta pentru documentarea completă a faptelor și stabilirea rolului fiecărui participant.

