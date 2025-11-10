Antena Meniu Search
Bărbat de 61 de ani, reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual pe stradă o femeie din Medgidia

Agresiune sexuală în plină stradă, la Medgidia. Un bărbat de 61 de ani a fost reținut după ce ar fi urmărit o femeie și ar fi atins-o în zonele intime. Individul a fugit după ce şi-a lovit victima, însă a fost prins la scurt timp de polițiști.

de Redactia Observator

la 10.11.2025 , 11:41
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, luni, că poliţiştii din Medgidia cercetează un bărbat de 61 de ani, pentru agresiune sexuală. 

"Astfel, la data de 7 noiembrie, în jurul orei 17:50, bărbatul ar fi urmărit şi oprit o femeie pe strada Panairului, pe care ar fi atins-o în zone intime. Ulterior, pentru a-şi asigura scăparea, ar fi agresat-o fizic şi ar fi părăsit locul faptei. În urma cercetărilor efectuate, bărbatul a fost identificat de poliţişti şi condus la sediul Poliţiei", au afirmat poliţiştii.

El a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Constanţa.

