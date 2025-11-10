Bărbat de 61 de ani, reţinut de poliţişti după ce ar fi agresat sexual pe stradă o femeie din Medgidia
Agresiune sexuală în plină stradă, la Medgidia. Un bărbat de 61 de ani a fost reținut după ce ar fi urmărit o femeie și ar fi atins-o în zonele intime. Individul a fugit după ce şi-a lovit victima, însă a fost prins la scurt timp de polițiști.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, luni, că poliţiştii din Medgidia cercetează un bărbat de 61 de ani, pentru agresiune sexuală.
"Astfel, la data de 7 noiembrie, în jurul orei 17:50, bărbatul ar fi urmărit şi oprit o femeie pe strada Panairului, pe care ar fi atins-o în zone intime. Ulterior, pentru a-şi asigura scăparea, ar fi agresat-o fizic şi ar fi părăsit locul faptei. În urma cercetărilor efectuate, bărbatul a fost identificat de poliţişti şi condus la sediul Poliţiei", au afirmat poliţiştii.
El a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în arestul IPJ Constanţa.
