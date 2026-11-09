Inventivitatea hoţilor nu mai are limite. Au reuşit să fure până şi energia de la staţiile de încărcare a maşinilor electrice. Procurorii au descoperit o reţea formată din 47 de indivizi care şi-au alimentat maşinile fără să plătească. Prejudiciul se ridică la aproape 30 de mii de euro, iar printre beneficiari sunt mulţi şoferi de ridesharing.

Şoferii de maşini electrice care au furat curent de la staţiile de încărcare s-au trezit în zori cu mascaţii la uşă.

Potrivit procurorilor, 47 de persoane şi au alimentat maşinile fără să plătească. Şi-au descărcat aplicaţia unui furnizor de energie, care le permitea accesul la staţiile de încărcare. Însă au folosit adrese de mail şi CNP-uri false, iar pentru plată au introdus datele unor carduri emise în străinătate.

"Prin intermediul acestor conturi ar fi fost efectuate 1.114 sesiuni de încărcare, fără achitarea contravalorii serviciilor prestate, prin exploatarea unei vulnerabilități a aplicației mobile.", spune Diana Dănescu, Poliţia Capitalei.

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Şoferii au profitat de faptul că furnizorul de energie electrică verifica dacă există bani în contul celui ce alimentează doar la prima încărcare într-un termen de 24 de ore. Aşa că iniţial cumpărau curent pentru o sumă mică, de altfel unica disponibilă pe card. Apoi reveneau la staţia de alimentare şi umpleau bateria. A doua zi, când furnizorul încerca să extragă banii pentru a doua încărcare, descoperea că nu mai sunt bani în cont. Iar contul este pe un nume fals.

Schema a funcţionat timp de patru luni, timp in care s a furat curent de 160.000 de lei.

Pentru suspecţii din acest caz, încărcarea maşinilor electrice ar fi devenit o afacere din care câştigau de mai multe ori. Nu plăteau pentru energia consumată, iar conturile false pe care le creau le vindeau mai departe. Mulţi dintre clienţi erau şoferi de ride-sharing, atraşi de preţurile mult mai mici decât cele de la staţiile de încărcare.

Reporter: I-ai învăţat şi pe alţii să folosească metoda asta?

Suspect: Pe tine! Vrei să te învăţ pe tine?

"Habar nu aveam. Am achiziţionat nişte abonamente şi atâta tot.", adaugă un suspect.

Persoană: A fost trei luni angajat la firma respectivă şi şi-a încărcat maşina cum le-au zis managerii.

Reporter: Aşa a fost învăţat?

Persoană: Da, aşa a fost învăţat.

Între timp, furnizorul a făcut modificări în sistem, astfel încât o astfel de fraudă nu mai este posibilă.