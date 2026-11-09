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Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești

Imagine cu scop ilustrativ Imagine cu scop ilustrativ - Sursa: Profimedia
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Editor D.V. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.11.2026, 18:22 | Modificat la 09.11.2026, 18:23

O ţintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spaţiul aerian al Ucrainei, fiind declanşată o nouă alertă aeriană. Populaţiei din estul judeţului Tulcea i-a fost transmis un mesaj RO-Alert.

"În cursul serii de astăzi, 9 noiembrie, o ţintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spaţiul aerian al Ucrainei. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti", anunţă, luni seară, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 17.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

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D.V.
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