Ţintă aeriană, detectată la 30 de kilometri de Sulina. Două avioane F-16 au decolat de la Fetești

O ţintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spaţiul aerian al Ucrainei, fiind declanşată o nouă alertă aeriană. Populaţiei din estul judeţului Tulcea i-a fost transmis un mesaj RO-Alert.

"În cursul serii de astăzi, 9 noiembrie, o ţintă aeriană a fost detectată la aproximativ 30 de kilometri nord-est de Sulina, în spaţiul aerian al Ucrainei. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti", anunţă, luni seară, Ministerul Apărării.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 17.19 a fost transmis un mesaj RO-Alert.