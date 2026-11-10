Din Turcia vin imagini dramatice, după ce o explozie devastatoare a transformat o zi obişnuită de muncă într-un coşmar.

17 muncitori au murit, iar alţi 13 au fost răniţi într-o fabrică de fier şi oțel, în apropiere de Izmir. Imaginile surprind flăcări puternice în interiorul uzinei şi un nor uriaş de fum.

Primele informaţii arată că o macara s-a prăbuşit în timpul lucrărilor de înlocuire a unui cazan, iar materialele au căzut într-un cuptor electric, declanşând explozia. Şase persoane au fost reţinute, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia.

"Am primit veşti foarte triste de la Aliaga, din Izmir. Din păcate, 16 dintre fraţii noştri şi-au pierdut viaţa într-o explozie care a avut loc în timpul turnării oțelului topit la o fabrică de fier și oțel. Treisprezece persoane au fost rănite, două dintre ele grav. Tratamentul lor continuă", a transmis Tayyip Erdogan, preşedintele Turciei.