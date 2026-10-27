Incident înfricoşător într-un bloc ANL din Dej. O bucată de tencuială a căzut de pe tavan într-o cameră în care erau doi copii. Din fericire nimeni nu a fost rănit dar nu este prima dată când tencuiala se prăbuşeşte peste locatarii blocului.

Totul s-a întâmplat ieri la orele amiezii, când familia care locuiește în apartamentul din blocul ANL se afla acasă. În dormitor, pe pat, se afla băiatul familiei în vârstă de șase ani, alături de verișoara lui. La un moment dat, o bucată de tencuială de câțiva metri pătrați, practic cât un sfert din tavan, s-a desprins și a căzut peste pat.

Pare un clișeu, dar chiar putem spune că de data aceasta doar norocul a făcut ca nimeni să nu fie rănit. Mai grav e faptul că nu vorbim despre un incident izolat, pentru că din anul 2024, de când a fost dat în folosință blocul, s-a mai întâmplat acest lucru de cel puțin patru ori. Reprezentanții primăriei care administrează blocul și către care locatării plătesc chirie recunosc că lucrările nu s-au făcut ca la carte atunci când s-a construit blocul, dar spun că nu ei au ales constructorul, pentru că licitatea a fost făcută direct de Agenția Națională a Locuințelor.

Au cerut însă în urmă cu doi ani o expertiză care să stabilească dacă imobilul mai e sigur sau nu. Expertiza a arătat că sunt probleme cu infiltrațiile la etajul al trelea, dar spun cei de la primărie, constructorul ar fi remediat atunci problemele.

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Întreg imobilul, care are 60 de apartamente și care a fost dat în folosință în urmă cu 2 ani, a costat 6 milioane de euro.