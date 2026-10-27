Sâmbătă, 31 octombrie, are loc la Timişoara primul congres al USR după ieşirea de la guvernare. Delegații veniți din toată țara și diaspora vor vota cei 24 de membri ai Biroului Național şi structura de conducere a partidului. Diana Buzoianu şi Radu Miruţă luptă pentru şefia partidului.

Congres USR, după ieşirea de la guvernare. Trei tabere luptă pentru supremaţie în partid - Hepta

Sunt trei liste cu candidaturi pentru Biroul Naţional. Diana Buzoianu propune lista "USR Echilibru", în timp ce Radu Miruță propune "USR Deschis", iar cea de-a treia tabără va fi susținută de tandemul Lucian Viziteu-Clotilde Armand, informează Antena 3 CNN. Primele două tabere au totuşi cele mai multe şanse de a obţine voturi. Pe fiecare listă ar urma să fie înscriși 29 de candidați, 24 de membri plini și 5 membri supleanți. La Congres, fiecare delegat va putea alege nominal din toate cele 3 listele 24 de candidați.

Cine are cele mai mari şanse să câştige

Ionuț Moșteanu, Dan Barna, Cristian Seidler, Stelian Ion, Iulian Lorincz, Radu Mihaiu, Violeta Alexandru sau Adrian Echert fac parte din tabăra lui Radu Miruţă. Oana Țoiu, Irineu Darău, Andrei Stoica, Vlad Voiculescu sau Allen Coliban sunt de partea Dianei Buzoianu. De partea lui Clotilde Armand sunt nume mai puţin sonore. În funcție de rezultatul de la Congresul de sâmbătă se vor contura taberele și liderii cu aspirații la șefia partidului.

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Estimările în partid sunt că echipa lui Miruță ar putea obține 12-13 locuri, cea a Dianei Buzoianu 9-10 mandate, iar tabără Viziteu-Clotilde 2-3 poziții în Biroul Național. Majoritatea în Biroul Naţional este 13 mandate, în multe situații votul președintelui putând fi decisiv.