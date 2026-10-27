Trump Jr a fost la vânătoare în Mongolia, înconjurat de oligarhi ruși. Unul e chiar cel care i-a plătit nunta

Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, a fost în vară la vânătoare de oi şi capre rare în Mongolia, cu Umar Kremlev, oligarhul rus care a plătit o parte din cheltuiellile legate de nunta sa în Bahamas, la sfârșitul lunii mai. Kremlev are antecedente penale și legături strânse cu serviciul care asigură securitatea președintelui rus Vladimir Putin.

Deși simpatiile și legăturile familiei Trump cu Rusia sunt cunoscute, noi detalii continuă să iasă la iveală. Financial Times dezvăluie că Donald Trump Jr. a fost la vânătoare, la sfârșitul lunii august, într-o regiune izolată din Mongolia, la graniţa cu Rusia, iar două zile le-a petrecut acolo împreună cu oligarhul rus Umar Kremlev.

Îngrijorări legate de o posibila influență a Kremlinului asupra familiei Trump

Prietenia dintre fiul lui Donald Trump şi un rus din cercurile lui Vladimir Putin ridică semne de întrebare privind o posibilă influență a Kremlinului asupra familiei președintelui american.

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Jurnaliştii britanici au confirmat că Donald Trump Jr. și Umar Kremlev au fost împreună la vânătoare de argali şi ibex de Altai, după ce au discutat cu ghizi și oficiali locali, au verificat date de zbor, postări de pe rețelele sociale și documente publice.

Fiul președintelui american a sosit în Mongolia însoțit de agenți Secret Service. La excursie a participat și donatorul republican Kevin Small.

Umar Kremlev, om de afaceri rus cu antecedente penale, care are legături strânse cu serviciul care asigură securitatea personală a lui Vladimir Putin, a zburat ulterior din Kazahstan împreună cu un alt oligarh, Artur Martirosov. Acesta din urmă este partener la fondul de investiții Voskhod, sancționat de americani.

Ambasada SUA la Ulaanbaatar a cheltuit, între 23 august și 6 septembrie, peste 18.000 de dolari pe camere de hotel pentru cazarea agenților Secret Service care îi asigură protecția lui Trump Jr.

Unul dintre participanții la excursia de vânătoare le-a declarat reporterilor că, în timpul șederii în tabără, la câteva sute de kilometri vest de Ulaanbaatar, Trump Jr. și Kremlev au încercat să evite să fie fotografiați împreună. Oligarhul rus ar fi părăsit tabăra după două zile.

Cine este Umar Kremlev

Kremlev este considerat "un om al lui Vladimir Putin". A făcut avere și a câștigat influență de pe urma legăturilor strânse cu Kremlinul.

Cariera sa a început să se dezvolte fulgerător după ce a stabilit relații apropiate cu Aleksei Rubejnoi, șeful Serviciului de Securitate al Președintelui Federației Ruse, unul dintre cei mai importanți responsabili de protecția lui Putin.

Kremlev a făcut parte și din clubul de motocicliști "Lupii Nopții", la care Putin este membru de onoare. Kremlev deține, printre altele, și funcția de președinte al Asociației Internaționale de Box Amator, organizație care a beneficiat de sponsorizări importante de la Gazprom.

Totodată, a făcut parte din delegația președintelui rus într-o vizită în China.

După partida de vânătoare, Trump Jr. a avut o întâlnire şi cu președintele Mongoliei. Potrivit unei postări a guvernului mongol, care a fost ștearsă ulterior, cei doi ar fi discutat despre relațiile bilaterale și oportunități de afaceri.

Reprezentantul lui Trump Jr. susține că relația lui cu Kremlev este una de prietenie, nu de afaceri, iar președintele Donald Trump a declarat că fiul său i-a rambursat rusului cheltuielile legate de nuntă.