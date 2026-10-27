Cand vine vorba de racordarea la utilităţi, trebuie scoase din buzunar mii de euro. Iar uneori, nici măcar banii nu rezolvă totul pentru că oamenii aşteaptă luni sau chiar ani întregi până să aibă gaze, canalizare sau curent. Acum, însă, un proiect de lege depus la Senat propune ca racordarea să fie gratuită şi mai rapidă pentru toţi cei care își construiesc prima casă. Evident, cu câteva condiţii.

Proiectul de lege înregistrat la Senat prevede ca primăriile să asigure racordarea gratuită a celor care vor să-și construiască prima casă.

Racordarea ar trebui făcută în cel mult 90 de zile de la primirea autorizației de construire. Inițiatorii spun că în multe localități racordarea se face în luni sau chiar ani de zile și poate să coste 20 sau chiar 30% din valoarea casei.

Ar putea beneficia persoanele care nu au avut în proprietate până acum o locuință, vor să construiască pe teren intravilan și se angajează să locuiască în casă cel puțin 10 ani.

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Cine nu respectă termenul de 10 ani trebuie să returneze banii. Mai mult, casa nu poate fi vândută, închiriată sau donată. Rămâne de văzut dacă legea intră în vigoare, de unde vor avea banii autoritățile pentru aceste racordări gratuite.