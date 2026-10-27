Premierul danez Mette Frederiksen și-a exprimat scepticismul față de discuțiile liderilor din Finlanda și Norvegia cu Vladimir Putin, subliniind că Europa ar trebui să rămână unită și să evite inițiativele individuale în relația cu Rusia.

Danemarca, reacţie după ce Finlanda şi Norvegia au discutat cu Putin: "Europa trebuie să rămână unită" - Profimedia

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen și-a exprimat scepticismul cu privire la ceea ce a descris drept apeluri telefonice "necoordonate", efectuate de liderii finlandez și norvegian către președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor relatări din presă apărute marți și citate de Anadolu. "Sunt foarte sceptică în privința acestei inițiative norvegiene și finlandeze. Nu este coordonată cu niciunul dintre noi ceilalți", a declarat Frederiksen în timpul vizitei sale în Finlanda.

Premierul danez: "Europa trebuie să rămână unită"

Postul public de televiziune DR a relatat că aceasta nu vede "niciun semn" că Rusia ar dori pacea cu Europa, acuzând Rusia că continuă un "război hibrid care are loc în fiecare zi". "Consider că ar trebui să menținem Europa unită, în loc să acționăm pe cont propriu", a adăugat Frederiksen.

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Declarațiile sale au venit în urma unor relatări din presă conform cărora președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre au purtat o discuție descrisă drept "francă și substanțială" cu Putin, pe tema Ucrainei. Săptămâna trecută, cei doi lideri au găzduit la Oslo discuțiile dintre SUA și Ucraina.