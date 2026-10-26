Un şofer a fost prins conducând cu 207 km/h pe un drum cu limită de 70 km/h, în Timiş. Ce amendă a primit

Un bărbat de 41 de ani a fost prins în judeţul Timiş conducând cu o viteză de 207 km/h pe un sector de drum cu limită de 70 de km/h. Şoferul vitezoman a rămas patru luni fără permis de conducere şi a primit o amendă de 4.325 de lei. Poliţiştii rutieri avertizează că viteza excesivă reprezintă un pericol major pentru siguranţa rutieră şi poate avea consecinţe grave.

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Timiş informează, luni, că în ziua precedentă, în jurul orei 16:44, poliţiştii rutieri ai Formaţiunii Rutiere Deta au oprit, între localităţile Voiteg şi Jebel, pe DN 59/E70, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 41 de ani.

”Autoturismul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu viteza de 207 km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 70 km/h, depăşind astfel limita legală cu 137 km/h”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, şoferul a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare totală de 4.325 de lei şi, totodată, i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 120 de zile.

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Poliţiştii recomandă tuturor participanţilor la trafic să respecte regimul legal de viteză şi să adopte un comportament preventiv la volan.

Aceştia avertizează că viteza excesivă reprezintă un pericol major pentru siguranţa rutieră şi poate avea consecinţe grave.