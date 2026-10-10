Un şofer a intrat cu maşina pe plaja din Cap Aurora. "Vine și amenda, nu durează mult"
Un şofer a intrat cu maşina pe plaja din Cap Aurora. "Vine și amenda, nu durează mult" - captură Facebook / LitoralSud Online
Un bărbat a fost surprins cu mașina pe plaja din stațiunea Cap Aurora. Imaginile video au fost publicate pe Facebook și au atras atenția internauților.
Incidentul are loc în extrasezon, perioadă în care stațiunile de pe litoralul românesc sunt mai mult goale. Chiar și în aceste condiții, accesul cu maşina pe plajă este interzis.
Filmarea a fost distribuită pe rețelele sociale de LitoralSud Online, iar comentariile nu au întârziat să apară. Unul dintre utilizatori a reacționat ironic la situație: "Vine și amenda, nu durează mult".
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Deocamdată, din informațiile disponibile nu se ştie dacă au fost luate măsuri în acest caz.
Andreea Filip
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜
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