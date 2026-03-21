Un șofer a lovit 7 mașini parcate, în Constanța. A ajuns la spital în stare critică

Un șofer a lovit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 7 mașini parcate, în Ovidiu, județul Constanța. A ajuns la spital în stare critică.

Accidentul s-a produs după miezul nopții, când polițiștii au fost sesizați cu privire la evenimentul produs pe strada Poporului.

Primele cercetări au arătat că un bărbat de 24 de ani a condus un autoturism pe strada Poporului din orașul Ovidiu, iar la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra direcției și ar fi acroșat 7 autoturisme parcate pe partea stângă și dreaptă a drumului public.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto și vătămarea corporală ușoară a pasagerului din autoturism, de 16 ani.

Șoferul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din motive medicale.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

Larisa Andreescu

