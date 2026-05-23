Caz şocant şi revoltător la Constanţa! Familia unei fetiţe de 6 ani, care a murit în luna februarie a acestui an după o operație de apendicită, a fost somată să returneze alocația pentru ultima lună de viață a copilului.

Vorbim despre cazul fetiței de 6 ani care a ajuns în moarte cerebrală după operație de apendicită la Spitalul Județean din Constanța și care a murit în luna februarie la spitalul din București.

Acum familia fetei mai primește o lovitură. Părinții s-au trezit cu o notificare prin care li se cere restituirea alocației de 292 de lei, bani aferenții ultimei luni de viață a fetiței atunci când se lupta să supraviețuiască.

Somaţi să dea ultima alocaţie

Vă amintesc că în același caz este și băiețelul de 2 ani și jumătate, Denis, care a ajuns și el la spitalul Grigore Alexandrescu din București după o operație la Spitalul Județean din Constanța și care a decedat ulterior în Capitală.

În abele situații, familiile au ridicat semne de întrebare și au cerut verificări privind modul în care au fost îngrijiți copiii. Așadar, între timp, anchetele continuă, inclusiv cele privind actul medical.

"Familia s-a trezit cu o cerere de restituire din partea AJPIS Constanţa cu alocaţia copilaşei pentru o lună. Cerificatul de deces este eliberat în februarie. Pe certificat scrie într-adevăr că data decesului asimilată lor este în ianuarie, dar copilul efectiv respira, în luna februarie până a murit, a respirat. Părinții respectivi au făcut cheltuieli dacă ar fi să ne gândim inclusiv la natura juridică a pensiei de a alocației de stat destinația care ar trebui s-o aibă", a declarat Ghiulfer Aisun Ismail, avocat.

Cristina Niță

