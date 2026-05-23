Video Părinţii fetiței de 6 ani, care a murit după o operație de apendicită, somaţi să returneze ultima alocație

Caz şocant şi revoltător la Constanţa! Familia unei fetiţe de 6 ani, care a murit în luna februarie a acestui an după o operație de apendicită, a fost somată să returneze alocația pentru ultima lună de viață a copilului.

de Cristina Niță

la 23.05.2026 , 09:37
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Vorbim despre cazul fetiței de 6 ani care a ajuns în moarte cerebrală după operație de apendicită la Spitalul Județean din Constanța și care a murit în luna februarie la spitalul din București. 

Acum familia fetei mai primește o lovitură. Părinții s-au trezit cu o notificare prin care li se cere restituirea alocației de 292 de lei, bani aferenții ultimei luni de viață a fetiței atunci când se lupta să supraviețuiască. 

Somaţi să dea ultima alocaţie 

Articolul continuă după reclamă

Vă amintesc că în același caz este și băiețelul de 2 ani și jumătate, Denis, care a ajuns și el la spitalul Grigore Alexandrescu din București după o operație la Spitalul Județean din Constanța și care a decedat ulterior în Capitală. 

În abele situații, familiile au ridicat semne de întrebare și au cerut verificări privind modul în care au fost îngrijiți copiii. Așadar, între timp, anchetele continuă, inclusiv cele privind actul medical.

"Familia s-a trezit cu o cerere de restituire din partea AJPIS Constanţa cu alocaţia copilaşei pentru o lună. Cerificatul de deces este eliberat în februarie. Pe certificat scrie într-adevăr că data decesului asimilată lor este în ianuarie, dar copilul efectiv respira, în luna februarie până a murit, a respirat. Părinții respectivi au făcut cheltuieli dacă ar fi să ne gândim inclusiv la natura juridică a pensiei de a alocației de stat destinația care ar trebui s-o aibă", a declarat Ghiulfer Aisun Ismail, avocat.

Cristina Niță
Cristina Niță Like

Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă.

alocatie scandal constanta
Înapoi la Homepage
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Cadoul de 160.000 de euro pe care şi l-a făcut Sorana Cîrstea după despărţirea de Ion Ţiriac Jr
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Trei momente în care Dani Oțil a fost copleșit de emoții în emisiunea Furnicuțele. Matinalul și-a arătat o latură pe care rar a afișat-o pe micile ecrane
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
INTERVIU. I-au refuzat viza pentru SUA, iar apoi a fost chemat la NASA. Povestea fiului de tractorist care construiește rachete
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că legea salarizării unitare va elimina inechitățile din sistem?
Observator » Evenimente » Părinţii fetiței de 6 ani, care a murit după o operație de apendicită, somaţi să returneze ultima alocație
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.