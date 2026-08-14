Observator » Evenimente » Un sucevean a comandat de pe net 20 de tone de cereale, dar nu a primit nimic. Cum a reacţionat Poliţia

Un sucevean a comandat de pe net 20 de tone de cereale, dar nu a primit nimic. Cum a reacţionat Poliţia

Lan de grâu Un sucevean a comandat de pe net 20 de tone de cereale, dar nu a primit nimic - Shutterstock
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.08.2026, 16:34 | Modificat la 14.08.2026, 16:36

Un bărbat din judeţul Suceava a depus plângere la Poliţie după ce a cumpărat online zece tone de grâu şi zece tone de porumb, însă nu a mai primit produsele agricole, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, citat de Agerpres.

Potrivit oficialilor IPJ Suceava, bărbatul din satul Mitocaşi, comuna Mitocu Dragomirnei, a şi plătit 13.500 lei pentru cerealele pe care voia să le cumpere de la o firmă care ar fi avut profil agricol.

Poliţia a deschis dosar penal

"Timp de câteva zile după comanda plasată, bărbatul a încercat să contacteze la diferite numere de telefon firma respectivă, dar nu a reuşit să ia legătura cu aceştia. Întrucât nu a primit nici produsele comandate şi nici suma de bani returnată, bărbatul s-a deplasat la sediul unităţii de poliţie unde a depus plângere penală în cauză", a transmis IPJ Suceava.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. 

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
suceava grau porumb politie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.