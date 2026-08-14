Un sucevean a comandat de pe net 20 de tone de cereale, dar nu a primit nimic. Cum a reacţionat Poliţia

Un bărbat din judeţul Suceava a depus plângere la Poliţie după ce a cumpărat online zece tone de grâu şi zece tone de porumb, însă nu a mai primit produsele agricole, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, citat de Agerpres.

Un sucevean a comandat de pe net 20 de tone de cereale, dar nu a primit nimic - Shutterstock

Potrivit oficialilor IPJ Suceava, bărbatul din satul Mitocaşi, comuna Mitocu Dragomirnei, a şi plătit 13.500 lei pentru cerealele pe care voia să le cumpere de la o firmă care ar fi avut profil agricol.

Poliţia a deschis dosar penal

"Timp de câteva zile după comanda plasată, bărbatul a încercat să contacteze la diferite numere de telefon firma respectivă, dar nu a reuşit să ia legătura cu aceştia. Întrucât nu a primit nici produsele comandate şi nici suma de bani returnată, bărbatul s-a deplasat la sediul unităţii de poliţie unde a depus plângere penală în cauză", a transmis IPJ Suceava.

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Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.