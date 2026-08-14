Legea care interzice accesul copiilor sub 15 ani pe rețelele sociale, blocată în Franţa. Ce urmează

Consiliul Constituțional, cea mai înaltă instanță din Franța, a blocat legea care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale. Interdicția nu mai poate intra în vigoare la 1 septembrie, în forma votată de Parlament.

Consiliul Constituțional al Franței a blocat vineri legea care interzicea accesul copiiilor sub 15 ani pe reţelele sociale. A stabilit că interdicția este prea largă și limitează disproporționat libertatea de exprimare a minorilor. În plus, legea nu explică suficient cum ar fi verificată vârsta utilizatorilor și cum le-ar fi protejate datele personale.

Interzicerea accesului la rețelele de socializare, blocată

Decizia reprezintă un eșec pentru președintele Emmanuel Macron, care a cerut guvernului să rescrie legea.

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"Prin interzicerea accesului minorilor sub 15 ani la anumite servicii online, legea impune în mod inerent fiecărei persoane, inclusiv unui adult, să își dovedească vârsta înainte de a le accesa. Totuși, prin faptul că nu a precizat condițiile și limitele în care trebuie furnizată o astfel de dovadă, legiuitorul nu a stabilit garanțiile juridice necesare pentru respectarea acestor cerințe", se arată în decizia celei mai mai înalte instanțe din Franța.

Sesizarea la Consiliul Constituțional al Franței a fost depusă, la sfârșitul lunii iulie, de deputați socialiști de la La France insoumise (LFI), partid catalogat de extremă stângă.

Consiliul Constituțional nu s-a pronunțat şi asupra interdicției telefoanelor mobile în licee începând cu 1 septembrie, măsură prevăzută în același text de lege, pentru că nu a fost sesizat în aceeastă privinţă.

Ce prevede legea

Legea prevedea interzicerea accesului la rețele sociale precum TikTok, Snapchat, X și Instagram, dar și la funcții precum distribuirea sau comentarea pe unele platforme populare precum YouTube, la aplicații de mesagerie precum WhatsApp și Messenger și la anumite jocuri video online.

Deși legea prevedea excepții, în special pentru enciclopedii online și platforme educaționale sau științifice, acestea erau prea "limitate", a constatat Consiliul Constituțional.

Macron i-a cerut premierului Sebastien Lecornu să refacă proiectul de lege, astfel încât să țină cont de obiecțiile Consiliului Constituțional, a transmis Palatul Elysee într-un comunicat.

Președinția franceză a mai precizat că Macron rămâne hotărât ca reforma să intre în vigoare înainte de primăvara viitoare, când în Franța vor avea loc alegeri prezidențiale. Macron nu poate candida pentru un al treilea mandat.

Ce decizii similare se iau în lume

Legea a fost adoptată în forma finală de parlamentul francez pe 21 iulie 2026. Franța devenea prima țară din Europa care urma exemplul Australiei.

Aceasta din urmă a adoptat în decembrie 2025 o interdicție fără precedent la nivel mondial pentru minorii sub 16 ani, vizând accesul pe platforme precum Facebook, TikTok și YouTube.

De atunci, numeroase țări fie au adoptat, fie au anunțat că iau în calcul interdicții similare, printre care Brazilia, Indonezia, Marea Britanie și Noua Zeelandă.

În Australia, rezultatele au fost mixte: un studiu publicat de British Medical Journal a constatat doar schimbări limitate în utilizarea rețelelor sociale în rândul copiilor de 12-13 ani. O ușoară scădere a fost observată în rândul celor de 14-15 ani, în timp ce la persoanele de 16 ani și peste s-a înregistrat o creștere.

Minorii reușesc să ocolească restricțiile folosind conturi înregistrate pe numele unor persoane mai în vârstă sau conectându-se prin VPN, pentru simularea localizării într-o altă țară.

Şi Comisia Europeană a anunțat în iulie intenția de a introduce accesul "progresiv și gradual" al minorilor la rețelele sociale. Un comitet de experți a recomandat interzicerea accesului pentru copiii sub 13 ani, fiecare țară urmând să își poată stabili propria limită minimă de vârstă.