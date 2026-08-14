Bilanţul trenului deraiat în UK: 20 de răniţi, dintre care doi grav. Cauzele accidentului râmân recunoscute
Douăzeci de persoane au fost spitalizate, două cu răni grave, în urma deraierii unui tren de periferie foarte folosit, joi, în apropierea oraşului Lewes, în sud-estul Angliei, au anunţat serviciile de salvare, relatează AFP.
Aproximativ 150 de pasageri se aflau la bordul trenului, care venea de la Londra şi a deraiat cu puţin înainte de ora locală 16.00 (18.00, ora României), a anunţat serviciul de ambulanţă.
Imagini de la locul deraierii, în estul Sussex, au surprins trei vagoane răsturnate şi ambulanţieri la faţa locului.
Adjunctul directorului serviciilor de ambulanţă Michael Bradfield a anunţat într-o conferinţă de presă că cele 20 de persoane transportate la spital prezentau ”răni de o gravitate variată”.
Doi dintre răniţi ”au fost clasaţi grav şi au fost transferaţi către un centru de traumatologie de nivel înalt”, a anunţat el.
Ian Drummond-Smith, de la Poliţia britanică a Transporturilor, a anunţat că toţi pasagerii din tren au fost ”evacuaţi în deplină siguranţă”.
În accident a fost implicat un tren al companiei Southern Rail care asigură o legătură între zone din sudul Londrei şi capitala britanică.
Directoarea Network Rail în Sussex, Lucy McAuliffe, a anunţat că operatorul reţăelei feroviare ”cooperează strâns cu Biroul de Anchetă a Accidentelor Feroviare, care se află la faţa locului pentru a stabili în mod exact ceea ce s-a întâmplat”.
Accidente de tren, mai ales soldate cu morţi, sunt relativ rare în Regatul Unit.
Însă o coliziune feroviară între două trenuri de pasageri a avut loc la nord de Londra în iunie, soldat cu un mort, conductorul unua dintre trenuri. Potrivit anchetei, conductorul a trecut pe un semnal roţşu care-l obliga să oprească. Coliziunea s-a sldat atunci cu 162 de morţi.