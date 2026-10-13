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Un tablou care a trecut prin mâinile lui Hitler şi Kogălniceanu ar putea fi expus la un muzeu din Iaşi

Tablou "The Falconer" de Hans Makart - hitlerarchive.com
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Editor Ingrid Tinu | Timp citire: 2 minute
Publicat la 13.10.2026, 21:58 | Modificat la 13.10.2026, 21:58

Managerul Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi, Alexandru Chituţă anunţă că plăniueşte să aducă la Muzeul "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi un tablou care a făcut parte din colecţia omului politic cu acelaşi nume, şi care a ajuns şi prin mâinile lui Adolf Hitler, potrivit Agerpres. 

Potrivit sursei citate, este vorba de o pictură realizată în 1887 de Hans Makart.

"Există o lucrare, foarte frumoasă, realizată de Makart, un pictor austriac, din colecţia lui Mihail Kogălniceanu. Nu ştiu dacă Kogălniceanu a avut tabloul la Iaşi, cu siguranţă l-a avut la Bucureşti. Lucrarea din 1887 a fost vândută de Kogălniceanu în Germania, la o casă importantă de licitaţii. Lucrarea mai târziu a ajuns în mâinile lui Hitler. Iar Hitler a făcut-o cadou. Există o fotografie cu Hitler în faţa lucrării. Dacă veţi intra pe Pinacoteca din Munchen o să vedeţi că acolo apare pictura şi apare toată descrierea, şi apare prima dată de unde provine lucrarea", a declarat jurnaliştilor Alexandru Chituţă.

Ce ar însemna expunerea unei astfel de opere la muzeu

Acesta a subliniat că aducerea unei astfel de opere ar contribui la creşterea prestigiului Muzeului "Kogălniceanu" şi ar readuce în atenţia publicului istoria colecţiei.

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"Ar fi interesant să vedem, deja am început demersurile, dacă putem să aducem această lucrare la Muzeul 'Mihail Kogălniceanu' şi să realizăm o expoziţie dedicată acestuia. Noi avem casa memorială Kogălniceanu şi în felul acesta ridicăm prestigiul casei memoriale, mai ales că aducem o capodoperă, şi are acest fir interesant, a fost oferită de Hitler unui prieten", a mai declarat managerul interimar al Palatului Culturii.

Ingrid Tinu
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