Un tablou care a trecut prin mâinile lui Hitler şi Kogălniceanu ar putea fi expus la un muzeu din Iaşi

Managerul Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi, Alexandru Chituţă anunţă că plăniueşte să aducă la Muzeul "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi un tablou care a făcut parte din colecţia omului politic cu acelaşi nume, şi care a ajuns şi prin mâinile lui Adolf Hitler, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, este vorba de o pictură realizată în 1887 de Hans Makart.

"Există o lucrare, foarte frumoasă, realizată de Makart, un pictor austriac, din colecţia lui Mihail Kogălniceanu. Nu ştiu dacă Kogălniceanu a avut tabloul la Iaşi, cu siguranţă l-a avut la Bucureşti. Lucrarea din 1887 a fost vândută de Kogălniceanu în Germania, la o casă importantă de licitaţii. Lucrarea mai târziu a ajuns în mâinile lui Hitler. Iar Hitler a făcut-o cadou. Există o fotografie cu Hitler în faţa lucrării. Dacă veţi intra pe Pinacoteca din Munchen o să vedeţi că acolo apare pictura şi apare toată descrierea, şi apare prima dată de unde provine lucrarea", a declarat jurnaliştilor Alexandru Chituţă.

Ce ar însemna expunerea unei astfel de opere la muzeu

Acesta a subliniat că aducerea unei astfel de opere ar contribui la creşterea prestigiului Muzeului "Kogălniceanu" şi ar readuce în atenţia publicului istoria colecţiei.

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"Ar fi interesant să vedem, deja am început demersurile, dacă putem să aducem această lucrare la Muzeul 'Mihail Kogălniceanu' şi să realizăm o expoziţie dedicată acestuia. Noi avem casa memorială Kogălniceanu şi în felul acesta ridicăm prestigiul casei memoriale, mai ales că aducem o capodoperă, şi are acest fir interesant, a fost oferită de Hitler unui prieten", a mai declarat managerul interimar al Palatului Culturii.