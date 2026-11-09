Se-apropie iarna. Se simte în aer şi în termometre. În weekend a fost cea mai friguroasă dimineaţă din această toamnă. Temperaturile au coborât sub pragul de îngheţ în mai multe localităţi din ţară. La munte, a nins, iar pe creste s-a depus şi un strat de gheaţa. În Masivul Retezat, un tânăr a murit după ce a plecat în drumeţie în haine de stradă.

Zăpada şi gheaţa de pe creste pot fi pericol de moarte pentru cei neexperimentaţi. Şi mai ales, pentru cei neechipaţi. Două echipe de salvamontişti au plecat în căutarea şi recuperarea turistului mort în Masivul Retezat. De necaz dăduseră şi prietenii lui.

Tânărul de 21 de ani, din Timişoara, plecase în drumeţie în trening şi adidaşi. A alunecat pe gheaţă într-o prăpastie. "Cei trei turişti erau total neechipaţi. În adidaşi, cu haine de stradă. Echipamentul şi lipsa de experienţă şi-au spus cuvântul", a explicat Ovidiu Bodean, salvamont Hunedoara.

Avertismentul salvamontiştilor

Salvamontiştii atrag atenţia asupra faptului că orice excursie în zona alpină înaltă este în această perioadă o excursii în condiţii de iarnă adevărată. Din acest motiv, hainele trebuie să fie suficient de groase încât să protejeze termic, dar suficient de subţiri încât să nu îngreuneze mişcările. În plus, din rucsac nu trebuie să lipsească crampoanele de gheaţă, sau, acolo unde zăpada este mai mare colţarii, casca de protecţie şi pioletul.

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În restul ţării, s-a lăsat un frig năprasnic. Temperaturile au scăzut sub pragul de îngheţ în mai multe localităţi din ţară. La Miercurea Ciuc a fost ger. La Galaţi, în schimb, a avut loc un fenomen interesant. Dunărea a fost acoperită de abur, din cauza diferenţelor mari de temperatură dintre apă şi aer.

Vremea va rămâne în continuare rece, iar la altitudini mari sunt aşteptate din nou ninsori. Meteorologii spun însă că de miercuri se mai încălzeşte.