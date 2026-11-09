Un tânăr de 21 de ani din oraşul Oţelu Roşu a murit, ucis de iubitul mamei sale. Bărbatul l-a atacat cu un cuţit şi a rănit-o şi pe mama lui, care a intervenit ca să-l salveze. Femeia a reuşit să sune la 112 şi a ajuns şi ea, la spital. Agresorul este audiat la poliţie.

Incidentul a avut loc în jurul orei 05:00. Poliţiştii au fost alertaţi prin apel 112 de către o femeie care a anunţat că a fost atacată cu un cuţit de către concubinul ei. Scandalul a izbucnit între un bărbat de 40 de ani şi fiul femeii de 21 de ani. Nu se cunoaşte deocamdată motivul conflictului.

Bărbatul a încercat să-şi pună capăt zilelor după atac

Cert e că scandalul a degenerat rapid, iar bărbatul de 40 de ani l-a atacat pe tânăr cu un cuţit luat de pe marginea chiuvetei din bucătărie. În încercarea de a-i despărţi, femeia a intervenit între cei doi, însă a fost şi ea rănită. În urma rănilor suferite tânărul de 21 de ani a decedat.

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Potrivit informaţiilor preliminare, bărbatul a încercat să-şi pună capăt zilelor după atac. Atât femeia, cât şi bărbatul au fost transportaţi la spital. Femeia e în stare stabilă. Agresorul se află în custodia poliţiştilor.