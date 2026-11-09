Democrații încep anchetarea republicanilor. Trump promite graţieri în masă. Nu exclude să se graţieze singur

După victoria categorică la alegerile pentru Congres, democrații promit o ofensivă împotriva administrației Trump. Pregătesc anchete și proceduri de destituire care îi vizează pe apropiații președintelui, dar și pe marii donatori ai republicanilor. Miliardarul Elon Musk, secretarul apărării Pete Hegseth și afacerile petroliere din Venezuela se află pe lista principalelor ținte. Asta în timp ce republicanii acuză o campanie de răzbunare politică, iar Donald Trump a anunțat deja că pregătește grațieri fără număr pentru a-și proteja aliații. Oricine s-a aflat la mai puțin de 1600 de km de Biroul Oval ar putea fi graţiat, a spus liderul SUA.

Donald Trump se întoarce la Casa Albă după un weekend petrecut în Palm Beach, Florida, 8 noiembrie 2026 - Profimedia

Democrații au promis, după succesul de la alegeri, că vor investiga dur faptele de corupție și că ar putea declanșa chiar proceduri de destituire sau impeachment împotriva unor oficiali ai administrației Trump, scrie Financial Times.

Democrații declanșează ofensiva împotriva lui Trump

Este nevoie de anchete serioase privind concedierile masive ale angajaților la stat orchestrate de Elon Musk, donațiile făcute de diverse companii pentru sala de bal a lui Donald Trump și despre cum au primit acces marile companii de petrol la ţiţeiul din Venezuela.

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Robert Garcia, principalul democrat din Comisia pentru supraveghere a Camerei Reprezentanților, a lansat acuzații dure duminică, la CNN.

"Zilele în care nu ripostam au apus. Republicanii vor o confruntare dură. Vin pregătiți cu întregul arsenal. Trebuie să facem același lucru și noi, democrații. Sunt atât de multe acuzații și relatări despre presupuse favoruri acordate în schimbul unor avantaje, fie că vorbim despre grațierile acordate miliardarilor și donatorilor, fie despre companiile care au contribuit financiar la construirea sălii de bal. În schimbul a ce? Trebuie să aflăm", a spus el.

Problema corupției din administrația Trump a revenit în centrul atenției în urma acuzațiilor formulate de Calley Means, fost consilier în Ministerul Sănătății. Acesta i-a acuzat pe oamenii lui Trump că au blocat reforme ca să protejeze interesele marilor corporații care au donat bani pentru republicani. Declarațiile au provocat indignare inclusiv în rândul unor republicani.

Democrații analizează și posibilitatea unor proceduri de impeachment la adresa unor apropiați ai lui Trump. Hakeem Jeffries, care ar urma să devină președintele Camerei Reprezentanților, a declarat că se așteaptă la un "sprijin extrem de puternic" în interiorul partidului pentru demiterea secretarului apărării, Pete Hegseth.

"Hegseth a făcut abuz de putere, a subminat securitatea noastră națională și a orchestrat acest război nechibzuit și costisitor din Iran, un conflict declanșat din proprie inițiativă, care a dus la creșterea vertiginoasă a prețurilor pentru americani și a făcut țara mai puțin sigură. Pete Hegseth trebuie să plece", a declarat Jeffries duminică, la ABC.

Și congresmenul republican Thomas Massie, aflat la final de mandat, a declarat că intenționează să forțeze un vot privind destituirea lui Hegseth încă de săptămâna viitoare, deși democrații nu vor avea majoritatea în Cameră până în ianuarie.

În schimb, veteranul senator socialist Bernie Sanders a declarat duminică, la CNN, că susține destituirea secretarului sănătății, Robert F. Kennedy Jr., propusă deja de Annie Andrews, viitoare senatoare democrată din Carolina de Sud.

Alți doi parlamentari democrați, Hank Johnson și Deborah Ross, au cerut destituirea procurorului general Todd Blanche, care a fost unul dintre avocații personali ai lui Trump.

Republicanii au ripostat la amenințările democraților, acuzându-i că pregătesc o vânătoare de vrăjitoare. Trump a ordonat chiar Departamentului Justiției să deschidă o anchetă legată de amenințările democraților, acuzându-i de "șantaj la cel mai înalt nivel".

"Vorbesc deja despre anchete și proceduri de destituire fără niciun temei, fără nicio dovadă. Ceea ce am văzut în ultimele zile și chiar în ultimele săptămâni sunt amenințări directe, multe venite din partea unor membri aleși ai Congresului și a unor senatori, împotriva conservatorilor și a oricui se întâmplă să fie republican. Au amenințat donatori, au amenințat persoane aflate la facultate care ar putea dori să lucreze pentru instituții conservatoare, pentru un guvern conservator sau pentru președintele Trump. Iar acest lucru este extrem de îngrijorător", a declarat Todd Blanche la CNN, adăugând că "ar putea exista" motive pentru deschiderea unor anchete penale împotriva democraților.

Unele voci cer ca partidul să nu se blocheze 2 ani în anchete

Totuși, unii democrați au atras atenția că partidul nu ar trebui să rămână blocat în anchete la adresa administrației Trump pentru următorii doi ani. Ei spun că prioritatea ar trebui să fie punerea în aplicare a politicilor promise în campania electorală.

"Prioritatea mai importantă pentru mine și, cred, pentru majoritatea americanilor, în special pentru cei care trăiesc de la un salariu la altul, este următoarea: vă rugăm, ajutați-ne să facem față costului vieții. Aș fi tare dezamăgit dacă mi-aș petrece următorii doi ani, primii mei doi ani în Senat, ocupându-mă de anchete", a declarat la NBC Adam Hamilton, ales primul senator democrat din Kansas în ultimii 90 de ani.

Trump promite graţieri pe bandă rulantă. Nu exclude să se graţieze singur

De partea cealaltă, Donald Trump pregătește un val uriaș de grațieri prezidențiale înainte de încheierea mandatului. Într-un interviu acordat emisiunii "60 Minutes", de la CBS News, liderul de la Casa Albă a anunțat că vrea să-și protejeze aliații de eventuale anchete și procese. Trump a glumit că ar putea grația pe oricine s-a aflat la mai puțin de 1600 de kilometri de Biroul Oval și nu a exclus nici posibilitatea să se grațieze singur.

"Nu vreau ca oameni buni, care își servesc țara și fac o treabă excelentă, să își petreacă restul vieții apărându-se de nebuni ai stângii radicale, de oameni foarte răi și plini de cruzime, așa cum a trebuit să fac eu timp de patru ani. Intenționez să acord un număr uriaș de grațieri", a declarat Trump, glumind că "oricine s-a aflat la mai puțin de 1.600 de km de Biroul Oval" ar putea fi graţiat.

Întrebat dacă se va grația singur, fapt nemaiîntâlnit până acum în istoria politicii americane, Trump a răspuns că nu se așteaptă să recurgă la această măsură, dar că o asemenea decizie "nu ar fi nerezonabilă".

"I-am grațiat pe cei implicați în evenimentele din 6 ianuarie ( n.r. participanții la revolta de la Capitoliu de pe 6 ianuarie 2021). Nu cred că a existat un alt grup care să fie tratat mai nedrept ca ei. Chiar și astăzi, când mă văd, plâng (...) Unii au devenit violenți, dar, știți, și polițiștii au fost violenți cu ei", a precizat Trump.