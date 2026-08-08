Un tânăr de 21 de ani s-a electrocutat după ce ar fi atins un stâlp de iluminat stradal, din Constanța

Un tânăr de 21 de ani s-a electrocutat, după ce ar fi atins un stâlp de iluminat stradal, din oraș. Autoritățile locale au fost sesizate de către polițiști, pentru a remedia situația.

Polițiștii din Constanța au fost sesizați sâmbătă dimineața despre faptul că un tânăr de 21 de ani, din Tulcea, a ajuns la spital și a spus că a fost electrocutat, potrivit Mediafax.

În ce zonă din Constanţa s-ar fi întâmplat

Potrivit IPJ Constanța, tânărul a povestit că, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 3.20, în timp ce se afla pe scările din zona străzii Mircea cel Bătrân și se îndrepta spre plajă, ar fi fost electrocutat după ce a pus mâna pe un stâlp de iluminat stradal.

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Polițiștii au luat legătura cu reprezentanții administrației publice locale, în vederea remedierii situației.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.