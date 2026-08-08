De ce nu a fost detectată drona prăbușită în Bulgaria. Avertismentul generalului Virgil Bălăceanu

Explozia unei drone în apropierea graniței dintre România și Bulgaria ridică noi semne de întrebare privind securitatea în regiune și modul în care aparatul a reușit să ajungă pe teritoriul bulgar fără să fie detectat. Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu avertizează că incidentul ar putea fi urmat de alte acțiuni similare și spune că Rusia ar putea intensifica operațiunile hibride.

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, fostul reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles a atras atenția asupra faptului că drona nu a fost detectată nici de sistemele românești, nici de cele bulgare înainte de a se prăbuși.

"Este greu să-mi explic. Nu-și explică premierul Bulgariei, care este general de aviație și piloții lucrează și cu radarele și cu sistemele de apărare antiaeriană", a spus Virgil Bălăceanu.

Generalul amintește că Sofia anunțase deja măsuri suplimentare de supraveghere la graniță, după incidentele cu drone înregistrate în România. În acest context, consideră cu atât mai importantă clarificarea modului în care aparatul a trecut nedetectat.

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Drona s-a prăbușit în apropierea unor obiective importante de infrastructură energetică. În România există o stație de comprimare de pe conducta transfrontalieră de gaze, iar pe teritoriul Bulgariei se află un obiectiv similar, la aproximativ un kilometru de locul incidentului.

Bălăceanu consideră însă puțin probabil ca acestea să fi fost țintele dronei.

"Cred că nu avea ca obiectiv să lovească și punctul din România sau punctul din Bulgaria, pentru că ar însemna o abatere masivă de la ceea ce ar fi însemnat mai ales legat de stația de comprimare din Bulgaria", a explicat generalul.

Ce tip de dronă a explodat în Bulgaria

Autoritățile bulgare au anunțat că dețin imagini cu drona, însă nu au precizat deocamdată ce tip de aparat este și nici de unde provine. Bălăceanu spune că aceste informații sunt esențiale pentru înțelegerea incidentului.

"Important este să așteptăm date cu privire la tipul acesta de dronă", a afirmat generalul, care a evocat inclusiv posibilitatea ca aparatul să fie un Shahed 136, folosit frecvent de Rusia în războiul din Ucraina.

În cazul în care această ipoteză se confirmă, rămâne de explicat cum a ajuns drona în Bulgaria. Bălăceanu consideră că aparatul ar fi putut traversa spațiul aerian românesc, inclusiv pe deasupra Dobrogei, însă traseul exact urmează să fie stabilit.

Faptul că România și Bulgaria nu au detectat drona înainte de prăbușire este, în opinia sa, unul dintre cele mai importante aspecte ale incidentului. Lipsa unor explicații clare poate alimenta inclusiv speculații privind o posibilă acțiune deliberată.

Generalul avertizează asupra unor noi incidente

Bălăceanu consideră că România trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea ca astfel de incidente să se repete. El atrage atenția că discuțiile despre securitatea flancului estic al NATO nu ar trebui să se concentreze doar asupra zonei de nord-est, întrucât și flancul sud-estic este expus unor riscuri.

"Provocările pot să fie și mai ample", a avertizat generalul, referindu-se la posibilitatea apariției unor noi incidente care să implice drone.

În opinia sa, unele dintre acestea pot apărea accidental, ca urmare a acțiunilor de apărare ale Ucrainei, în timp ce altele ar putea face parte din acțiuni planificate. Bălăceanu vorbește inclusiv despre posibilitatea unor operațiuni desfășurate sub "steag fals", menite să creeze confuzie cu privire la autorul unui atac.

"Mai degrabă mă aștept la o amplificare a acțiunilor de tip hibrid, o parte dintre ele sub steag fals", a declarat Bălăceanu.

Generalul consideră că astfel de acțiuni ar putea deveni o alternativă la un atac convențional direct și avertizează că țintele ar putea include infrastructura strategică din regiune.

"Mai degrabă Rusia va amplifica acțiunile hibride decât o acțiune clasică, un atac convențional", a mai spus Virgil Bălăceanu.

Deocamdată, autoritățile bulgare nu au stabilit public originea dronei și nici dacă aparatul a ajuns accidental în Bulgaria sau a fost direcționat intenționat către această zonă. Identificarea tipului de dronă și stabilirea traseului acesteia sunt esențiale pentru clarificarea incidentului.