La controlul de securitate de pe Aeroport, afli că nici dulciurile nu sunt mereu ceea ce par: în ambalaje de ciocolată se ascund, uneori, țigări de contrabandă. Cele mai multe sunt venite din Vietnam, pentru că acolo ţigările sunt la sfert de preţ, aşa că mulţi pasageri sunt tentaţi să ia cu ei valize pline. Planurile le sunt însă zădărnicite la vamă. Câinii special antrenați le descoperă de fiecare dată.

Nimic nu trece de simţul olfactiv al unui câine antrenat să identifice marfa de contrabandă. Din afara Uniunii Europene, fiecare călător are voie să aducă cel mult un cartuș de țigări. În Vietnam, de pildă, un pachet de ţigări costă patru lei. Aşa că nu sunt puţini cei care încearcă să vină în ţară cu bagajele de cală burduşite de tutun.

"Contrabandiştii au și ei metode foarte ingenioase de ascundere, de mascare a mirosurilor în cazul suspiciunii, automat trece la control fizic și se ia bagajul la control amănunțit. Țigările disimulate în ambalaje alimentare, cutii de pantofi", spune Radu Vasile, inspector vamal Aeroportul Otopeni.

Chiar şi vietnamezii veniţi cu vize de muncă la noi în ţară încearcă să profite de diferențele de preţ.

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"Ultimele două cazuri au fost înregistrate în urmă cu puțin timp, chiar luna aceasta. În interiorul acestora au fost descoperite pentru 5000 de țigarete iar în momentul în care a fost făcută descoperirea, cei doi cetățeni vietnamezi au încercat să le ofere polițiștilor de frontieră, cu titlul de mită, suma de 600 de lei au fost ascunse în cutii cu dulciuri dar și în pungi cu tăiţei", Alexandra Găvan, purtător de cuvânt poliţia de frontieră.

Fiecare bagaj suspect este analizat în detaliu

Până să ajungă în mâinile pasagerilor, bagajele trec printr-un adevărat filtru de securitate. Sunt verificate în mai multe zone din aeroport iar ultimul control este aici, cu ajutorul razelor X. Pornim banda pentru a introduce bagajul în interior. Uitați cât de bine se vede. Aici avem două sticluțe, probabil sunt medicamente. Nu are nimic dânsul ascuns în partea de jos al bagajului, nici în pereți.

Capturile sunt pe măsura inventivității contrabandiștilor. Numai în primele cinci luni ale anului, pe Aeroportul Otopeni au fost confiscate aproape un milion de țigarete. Amenzile pentru contrabanda cu ţigări pot ajunge la 30 de mii de lei. În plus, traficanţii străini riscă să fie trimişi automat înapoi în ţara de baştină.