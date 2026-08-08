Un accident rutier violent s-a produs sâmbătă dimineața, 8 august, în localitatea Berezeni din județul Vaslui. Un TIR înmatriculat în Republica Moldova a ieșit de pe partea carosabilă și a ajuns în două gospodării, provocând pagube materiale considerabile.

Din primele informații, autotrenul a părăsit șoseaua și a lovit un autoturism parcat în apropierea unei locuințe. TIR-ul și-a continuat apoi deplasarea și a lovit casa.

Forța impactului a fost atât de mare încât mai multe încăperi situate în partea dinspre stradă au fost distruse. Printre spațiile grav afectate s-au numărat baia și bucătăria.

A doua gospodărie a fost și ea afectată

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După ce a traversat prima proprietate, tirul și-a continuat traiectoria și a ajuns în gospodăria învecinată. Aici, camionul a distrus gardul și a avariat un alt autoturism.

Pagubele produse celor două proprietăți sunt importante, însă, ca prin minune, nu au existat victime.

Șoferul TIR-ului a rămas încarcerat

Singura persoană rănită în urma accidentului a fost conducătorul autotrenului. Acesta a rămas blocat în cabina puternic avariată, fiind necesară intervenția pompierilor pentru descarcerare.

După ce a fost scos dintre fiare, șoferul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Municipal Huși. Acesta a suferit traumatisme cranio-faciale și escoriații la nivelul membrelor.

Martorii vorbesc despre posibilitatea ca șoferul să fi adormit

În urma accidentului, unii martori au avansat ipoteza că șoferul ar fi adormit la volan și, astfel, ar fi pierdut controlul autotrenului. Această variantă nu a fost însă confirmată oficial până în acest moment.

Polițiștii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul. A fost deschis un dosar de cercetare penală.

Pagube materiale importante, dar fără victime în rândul localnicilor

Accidentul de la Berezeni a provocat distrugeri semnificative în cele două gospodării, însă tragedia a fost evitată în ultimul moment. Locatarii casei lovite de TIR se aflau în alte camere în momentul producerii impactului și au scăpat nevătămați.

Ancheta autorităților urmează să stabilească ce a dus la ieșirea autotrenului de pe carosabil și la producerea accidentului.