Fără permis, a furat taxiul pe care îl comandase şi a făcut accident. Este vorba despre un tânăr de 26 de ani care a profitat că şoferul a lăsat cheile în contact, după ce făcut o escală pe traseu şi a coborât din taxi. În maşină era şi o adolescentă de 14 ani.

Cursa s-a terminat abia după ce tânărul a provocat un accident. După ce s-a urcat la volan, acesta a pierdut, la un moment dat, controlul direcției de mers și s-a izbit de un stâlp, un indicator rutier, mai multe bănci din lemn, dar și de colțul unei clădiri.

În urma accidentului rutier nu s-au înregistrat victime, ci doar pagube materiale. Totul a pornit după ce tânărul a profitat de faptul că șoferul de taxi lăsase cheile în contact. Astfel, acesta s-a urcat la volan, a pornit mașina și a plecat fără încuviințarea taximetristului.

La fața locului au ajuns și polițiștii, care au început imediat cercetările. A fost deschis un dosar penal în acest caz pentru conducerea unui autovehicul fără permis de conducere, furt în scop de folosință și distrugere. Pentru faptele sale, tânărul a fost reținut.

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