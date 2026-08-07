Un tânăr s-ar fi electrocutat în timp ce tundea iarba, în Buzău. A ajuns în stare gravă la spital

Un tânăr de 18 ani s-a electrocutat în timp ce ar fi încercat să tundă iarba. A fost transportat în stare foarte gravă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, vineri, potrivit News.ro.

Potrivit reprezentanţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, pacientul a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe în stare foarte gravă, fiind ulterior intubat şi ventilat mecanic.

"La UPU a SJU Buzău a fost transportat un tânăr în vârstă de 18 ani, din Stâlpu, în stare foarte gravă, intubat şi ventilat mecanic, după ce ar fi fost electrocutat. La acest moment, tânărul este supus procedurilor medicale", au transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Tânărul ar fi incercat să tundă iarba când s-a produs incidentul

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Conform primelor informaţii, tânărul este din satul Lipia şi s-ar fi aflat în vizită la rude din comuna Stâlpu. El ar fi încercat să tundă iarba când s-a produs incidentul.

Circumstanţele în care s-a produs evenimentul urmează să fie stabilite.