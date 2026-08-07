Meseriile fără studii, plătite cu 250.000 € pe an. Riscurile sunt uriașe, însă companiile recrutează masiv

Unele dintre cele mai bine plătite meserii din lume nu necesită o diplomă universitară, însă vin la pachet cu condiții extreme de muncă și riscuri considerabile. Cei dispuși să lucreze pe platforme petroliere, în apele înghețate ale Alaskăi sau în misiuni cu grad ridicat de pericol pot ajunge la venituri anuale comparabile cu cele ale managerilor sau chiar mai mari.

Puține meserii sunt asociate atât de mult cu salariile ridicate și condițiile extreme precum cele de pe platformele petroliere, scrie Blick. Fie că este vorba despre Marea Nordului sau despre instalații aflate în largul coastelor Alaskăi, angajații lucrează la operațiuni de foraj, întreținere și sudură.

Cei aflați la început de drum, care lucrează ca muncitori necalificați pe platformele petroliere și se ocupă de sarcini generale de întreținere și manipulare, pot câștiga frecvent peste 80.000 de euro pe an.

În cazul angajaților cu experiență, veniturile sunt considerabil mai mari. Şefii de foraj sau supervizorii operațiunilor de pe platformă pot câștiga până la 250.000 de euro pe an.

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În general, cazarea, mesele și transportul până la locul de muncă sunt asigurate. Sistemul de lucru în ture le oferă angajaților și perioade lungi de timp liber.

Pescuitul de crabi în Alaska, unul dintre cele mai periculoase joburi din lume

Pescuitul de crabi în Marea Bering este considerat una dintre cele mai periculoase meserii din lume, dar și una dintre cele mai profitabile.

Sezonul durează, de regulă, doar câteva săptămâni. Cei care rezistă condițiilor dificile și au o formă fizică bună pot câștiga în această perioadă până la 100.000 de euro sau chiar mai mult.

Meseria necesită însă rezistență, capacitatea de a lucra în echipă și nervi puternici.

Meseriile cu risc extrem sunt recompensate cu salarii de până la 200.000 de euro

Cei care acceptă misiuni extrem de periculoase pot primi salarii cuprinse între 100.000 și 200.000 de euro pe an.

Printre aceste meserii se numără specialiștii în explozibili, sudorii subacvatici și pompierii care sunt parașutați direct în zonele afectate de incendii.

Și piloții de elicoptere offshore, care transportă provizii către platformele petroliere indiferent de condițiile meteorologice, pot câștiga, în funcție de experiență, până la 180.000 de euro anual.

Salarii ridicate și pentru cei dispuși să lucreze în Arctica sau Antarctica

În regiuni izolate precum Arctica sau Antarctica există, de asemenea, cerere pentru tehnicieni și personal responsabil cu aprovizionarea.

Aceștia beneficiază de salarii de bază ridicate, adesea cu avantaje fiscale, în timp ce cazarea și mesele sunt incluse.