O dronă încărcată cu explozibil , care ar fi putut provoca marți seara un incident grav pe aeroportul german Leipzig/Halle, a fost doborâtă de un șofer de autobuz, a declarat vineri deputatul Detlef Seif, membru al partidului conservator CDU, citat de Reuters, conform Agerpres.

Drona cu explozibil de la Leipzig a fost doborâtă cu piciorul de un șofer de autobuz - Profimedia

Şoferul a observat drona zburând la înălţime foarte mică şi a lovit-o cu piciorul, a afirmat parlamentarul, care a apreciat intervenţia drept curajoasă, dar periculoasă. Drona s-a prăbuşit şi s-a oprit la sol.

Aeroportul vizat este un centru important pentru logistica NATO, fiind principala bază de operaţiuni pentru Soluţia Internaţională de Transporturi Aeriene Strategice (SALIS) gestionată de Alianţă, care foloseşte o flotă de aeronave Antonov. De asemenea, este un nod pentru transportul de mărfuri, fiind utilizat de mai multe companii din acest domeniu, inclusiv de DHL.

Procurorii au constatat că explozibilul din dronă era pentru profesionişti şi dispozitivul era prevăzut şi cu un detonator. Parchetul federal a deschis o anchetă pentru terorism.

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Despre incident s-a aflat abia miercuri, iar relatarea lui Seif este cea mai detaliată de până acum.

Autorităţile nu au dezvăluit identitatea şoferului şi nu au precizat de unde venise drona şi cum a ajuns într-o zonă restricţionată a aeroportului. Armin Schuster, ministrul de interne al landului german Saxonia, unde este situat aeroportul Leipzig/Halle, a elogiat intervenţia, dar a avertizat că "nu este un model de imitat. E destul să ne anunţaţi".

Presa germană a afirmat că drona a fost găsită în apropierea mai multor avioane de marfă ucrainene Antonov An-124, unele din cele mai mari din lume.