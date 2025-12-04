Marele actor Victor Rebengiuc a fost distins astăzi cu premiul "România Europeană" la Ateneul Român. Actorul a venit la ceremonie în baston, altăuri de soţia lui, Mariana Mihuţ. Şi-a făcut un testament verbal: vrea ca numele lui să nu fie dat unei străzi după ce va muri.

La 92 de ani, în baston, Victor Rebengiuc si a început discursul la Ateneului Român cu o glumă.

Acesta a primit premiul România Europeană 2025, în prezenţa președintelui Nicușor Dan, laureatul ediţiei precedente.

Marele actor i-a făcut o declaraţie de dragoste soţiei lui. Cei doi sunt împreună de 60 de ani.

În toamna acestui an, Victor Rebengiuc a anunţat că se retrage din activitate, după aproape șapte decenii pe scenă. În ultimii ani, piesa 'Tatăl', de la teatrul Bulandra, s-a jucat cu casa închisă.

