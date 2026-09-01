Un viceprimar din Satu Mare s-a dus cu obuzul pe scuter până la Poliţie, în loc să aştepte autorităţile
Imaginile zilei, dar şi ale inconştienţei vin astăzi dintr-o comună din judeţul Satu Mare. Viceprimarul localităţii a decis de bună voie să devină erou local şi să salveze oamenii de un real pericol.
A luat un obuz găsit de muncitorii care lucrau la reabilitarea trotuarelor, s-a urcat pe scuter şi dus a fost până la... sediul Poliţiei.
În loc să respecte procedura standard şi să anunţe autorităţile, alesul local s-a pus în pericol atât pe el, cât şi pe ceilalţi oameni din jur.
De data asta a fost o minune că nimeni nu a fost rănit, iar muniţia neexplodată a fost ridicată în condiţii de siguranţă de pirotehnişti. Data viitoare însă nu se ştie dacă norocul va mai fi acelaşi.
Articolul continuă după reclamă
1 Ultimele clipe din viaţa Andreei, studenta ucisă de iubitul pompier, surprinse de o cameră 2 Greşeala care l-a costat pe un pensionar din Bucureşti economiile de o viaţă. A rămăs fără 5.500 de euro 3 Produsul românesc care câștigă teren pe rafturile supermarketurilor. E și cu 50% mai ieftin decât importurile