După zilele cu mese bogate și ore întregi de stat pe canapea, lumea stă la coadă la patinoare şi piscine. Părinţi şi copii simt nevoia să facă mişcare, iar cei care stau aproape de graniţa de vest dau o fugă la celebrele băi termale din Ungaria.

La început de an au fost cozi kilometrice la intrarea unui centru SPA de lângă Bucureşti cunoscut în toată Europa.

Locuitorii din vestul ţării nu au fost nevoiţi să stea la cozi ca să intre în piscină. Fac mai puţin de o oră de la Arad la băile termale din Mako, Ungaria.

"Masaj, tobogane, mâncare bună. Apă termală care e foarte benefică, saună", a transmis un turist român plecat în Ungaria.

"Să începi anul aici e şi relaxant şi, totodată, e foarte distractiv", a adăugat o turistă.

Cine a vrut să rămână pe lângă casă şi-a invitat familia în parcuri de aventură. Greu s-au lăsat înduplecaţi cei mici să coboare din tiroliene şi de pe traseele suspendate.

"Este foarte palpitant! E ca şi cum eşti într-o aventură, fiindcă chiar este, cum se numeşte şi parcul: Aventura Cerna", a subliniat un băiat.

Iar lecţiile de echitaţie i-au atras ca un magnet.

"O să avem în curând şi o caleaşcă, de vreo 6-10 persoane,care o să facă drumeţii spre Cheile Cernei", a declarat Adrian Bondoc, proprietarul parcului de aventură.

Mulţi s-au dezmorţit pe gheaţa patinoarelor.

După weekend, bugetarii se întorc la serviciu pentru o zi, pentru ca apoi să intre iar în libere: de Bobotează şi Sfântul Ion.

