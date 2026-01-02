Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Unde își încarcă românii bateriile la început de an. Cozi la patinoare, piscine şi centre SPA

După zilele cu mese bogate și ore întregi de stat pe canapea, lumea stă la coadă la patinoare şi piscine. Părinţi şi copii simt nevoia să facă mişcare, iar cei care stau aproape de graniţa de vest dau o fugă la celebrele băi termale din Ungaria.

de Redactia Observator

la 02.01.2026 , 20:23

La început de an au fost cozi kilometrice la intrarea unui centru SPA de lângă Bucureşti cunoscut în toată Europa.

Locuitorii din vestul ţării nu au fost nevoiţi să stea la cozi ca să intre în piscină. Fac mai puţin de o oră de la Arad la băile termale din Mako, Ungaria.

"Masaj, tobogane, mâncare bună. Apă termală care e foarte benefică, saună", a transmis un turist român plecat în Ungaria.

Articolul continuă după reclamă

"Să începi anul aici e şi relaxant şi, totodată, e foarte distractiv", a adăugat o turistă.

Cine a vrut să rămână pe lângă casă şi-a invitat familia în parcuri de aventură. Greu s-au lăsat înduplecaţi cei mici să coboare din tiroliene şi de pe traseele suspendate.

"Este foarte palpitant! E ca şi cum eşti într-o aventură, fiindcă chiar este, cum se numeşte şi parcul: Aventura Cerna", a subliniat un băiat.

Iar lecţiile de echitaţie i-au atras ca un magnet.

"O să avem în curând şi o caleaşcă, de vreo 6-10 persoane,care o să facă drumeţii spre Cheile Cernei", a declarat Adrian Bondoc, proprietarul parcului de aventură.

Mulţi s-au dezmorţit pe gheaţa patinoarelor.

După weekend, bugetarii se întorc la serviciu pentru o zi, pentru ca apoi să intre iar în libere: de Bobotează şi Sfântul Ion.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

romani distractie relaxare spa patinoar piscina therme
Înapoi la Homepage
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, “aroganţă” în ultima zi din an!
Iubita cu 23 de ani mai tânără a milionarului ce a renunţat la cetăţenia română, &#8220;aroganţă&#8221; în ultima zi din an!
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
Adrian Minune Jr. a cerut-o în căsătorie pe iubita lui în noaptea de Revelion. Cei doi au trecut recent printr-o despărțire
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
A venit cu Rapid în Antalya, dar se poate întoarce în țară să semneze cu noua echipă. Exclusiv
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Un radar care le dădea șoferilor 8.000 de amenzi pe lună a fost distrus pentru a treia oară: „Îi deranjează pe mulți”
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Laura Cosoi este însărcinată a cincea oară! Vedeta a făcut publice primele imagini cu burtica de gravidă
Comentarii


Întrebarea zilei
Ai fost vreodată victima unei fraude online?
Observator » Evenimente » Unde își încarcă românii bateriile la început de an. Cozi la patinoare, piscine şi centre SPA