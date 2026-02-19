Bucureștenii s-au trezit dimineaţă într-un patinoar, iar câteva ore mai târziu oraşul s-a transformat într-o uriaşă baltă cu noroi. Frigul, poleiul şi apoi topirea zăpezii au pus la grea încercare nervii şoferilor şi echilibrul pietonilor. S-au ţinut lanţ accidentele pe autostrăzi, mulţi oameni au ajuns la spital cu mâini sau picioare rupte după ce au căzut pe trotuarele îngheţate bocnă, pe multe străzi lăturalnice canalizarea nu a făcut faţă.

La 8:00 dimineața, în București erau minus 4 grade celsius. În cartierele dormitor, trezirea din somn a presupus dat la lopată şi zgomot de raclete pe parbrize îngheţate tun. Cei care nu au reuşit să răzbească, au luat-o la pas spre cel mai apropiat metrou. O oră de echilibristică la care mulţi nu au luat notă de trecere, mai ales că nu ştiai dacă se te încalţi în patine... sau în cizme până la genunchi.

Trotuarele, capcane pentru pietoni

Trotuarele și trecerile de pietoni s-au transformat în adevărate capcane: "Am căzut chiar pe trecerea de pietoni. Nu a venit nimeni să mă ajute", a declarat o doamnă.

Alți oameni se plâng că nu pot traversa fără echipament adecvat:"A trebuit să îmi iau cizme de cauciuc ca să pot să traversez, să ajung la bordură."

Dimineața este gheață, iar după-amiaza se formează bălți adânci.

"Acum este gheață, dar când mă reîntorc sunt numai bălți. A trebuit să ocolesc până aici o baltă. Apa ajunge cât e cizma mea", a spus o altă doamnă.

"Nu s-a ocupat nimeni de nimic"

La prânz, temperaturile au atins 6 grade cu plus, iar soarele a mai topit din gheață suficient cât să îi forţeze pe pietoni să aleagă între proba de slalom printre bălţi sau cea de... scufundări.

Lângă Gara de Nord, pietonii care vor să traverseze strada au de ales răul cel mai mic: să ocolească balta pe o stradă nedeszăpezită sau să treacă prin apă, care ajunge până la glezne.

Străzile din Nordul Capitalei puteau fi lesne confundate cu canalele venetiene. Canalizarile nu au mai facut faţă iar apa de pe strazi a trecut dincolo de bordură.

"Dezastru! Am atâţia ani dar aşa ceva nu am văzut. Sunt foarte atentă... la vârsta mea, acum, să cad, vă daţi seama ce inseamnă o fractură... nu s-a ocupat nimeni de nimic", a afirmat o doamnă.

Nici şoferii nu au fost încântaţi: nu ştii niciodată ce capcane se ascund sub apă.

"Sunt foarte multe bălţi. Orice baltă are o surpriză. Jalnic, străzile laterale nu sunt date, in afara de ce au trecut masinile, nu a trecut nicio lamă, nimic", a afirmat un şofer.

Accidente și pagube materiale din cauza vremii

Din cauza greutăţii zăpezii, copertina teatrului de vară s-a prăbuşit. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Tot cu pagube materiale s-au soldat şi cele trei accidente provocate de polei pe Autostrada spre Ploieşti. În cel mai spectaculos dintre ele, un TIR a derapat pe gheaţă şi a spulberat două camioane şi un autoturism.

Primăria Sectorului 1 reziliază contractul cu Romprest

Şi deşi fără să punem mâna pe lopeţi, cu toţii simţim că de vină pentru haosul din oraş sunt autorităţile luate din nou prin surprindere că iarna ninge, vedem şi o primă măsură... Primăria Sectorului 1 a decis, într-o şedinţă de consiliu local, să rezilieze contractul cu Romprest, compania care ar fi trebuit să deszăpezească drumurile din sector şi pe care anul trecut a plătit-o cu 175 de milioane de lei.

"Nu depun toate eforturile pentru a deszăpezi corect sectorul 1. Niciuna dintre aceste străzi nu este considerată deszăpezită cum ar trebui. Au utilaje învechite, neadaptate străzilor secundare, niciodată nu cred că au făcut o intervenţie ca la carte", a afirmat Iulian Hatmanu, viceprimarul Sectorului 1.

Dacă nu v-aţi scos încă maşina din zăpadă şi nu v-aţi curăţat de gheaţă locul de parcare, făceţi-o cât mai curând. De mâine noapte începe din nou să ningă.

