Rezultate play-off Europa League: Răzvan Lucescu, învins de Ionuţ Radu 

Joi seara s-au jucat meciurile din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Europa League, iar portarul Ionuţ Radu a câştigat duelul românilor, învingând-ul pe Răzvan Lucescu.

PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a fost învinsă de Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu - Profimedia

Duelul dintre PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, şi Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 2-1. A fost tipul de meci în care PAOK a avut posesia, 58%, dar a pistonat în gol, având un stil greoi de exprimare pe teren. În schimb, Celta a lovit periculor de fiecare dată când s-a ivit ocazia. Spaniolii au avut 8-2 la şuturi pe poartă şi l-au făcut mare pe Tsiftis, portarul lui PAOK fiind, de departe, cel mai bun om al echipei sale.

Iago Aspas şi Swedberg au punctat pentru Celta Vigo, în prima repriză, iar Jeremejeff a înscris, în minutul 77, golul de onoare al grecilor. Calificarea se decide joi, 26 februarie, la returul din Spania, dar PAOK este obligată să ridice cu mult nivelul, dacă vrea cu adevărat să ajungă în optimile de finală ale Europa League.

Rezultate play-off Europa League

Brann Bergen - Bologna 0-1

Dinamo Zagreb - Genk 1-3

Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest 0-3

PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2

Celtic Glasgow - VFB Stuttgart 1-4

Lille - Steaua Roşie Belgrad 0-1

Ludogoreţ Razgrad - Ferencvaros Budapesta 2-1

Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen 2-2

Meciurile din manşa a doua se joacă joi, 26 februarie 2026.

FC Porto, Sporting Braga, Midtjylland, Betis Sevilla, SC Freiburg, AS Roma, Olympique Lyonnais şi Aston Villa sunt calificate, deja, în faza optimilor de finală.

