Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Rezultate play-off Europa League: Răzvan Lucescu, învins de Ionuţ Radu 

Joi seara s-au jucat meciurile din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Europa League, iar portarul Ionuţ Radu a câştigat duelul românilor, învingând-ul pe Răzvan Lucescu.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 07:05
PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a fost învinsă de Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu PAOK, echipa lui Răzvan Lucescu, a fost învinsă de Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu - Profimedia

Duelul dintre PAOK Salonic, echipa lui Răzvan Lucescu, şi Celta Vigo, echipa lui Ionuţ Radu, s-a încheiat cu victoria oaspeţilor, scor 2-1. A fost tipul de meci în care PAOK a avut posesia, 58%, dar a pistonat în gol, având un stil greoi de exprimare pe teren. În schimb, Celta a lovit periculor de fiecare dată când s-a ivit ocazia. Spaniolii au avut 8-2 la şuturi pe poartă şi l-au făcut mare pe Tsiftis, portarul lui PAOK fiind, de departe, cel mai bun om al echipei sale.

Iago Aspas şi Swedberg au punctat pentru Celta Vigo, în prima repriză, iar Jeremejeff a înscris, în minutul 77, golul de onoare al grecilor. Calificarea se decide joi, 26 februarie, la returul din Spania, dar PAOK este obligată să ridice cu mult nivelul, dacă vrea cu adevărat să ajungă în optimile de finală ale Europa League.

Rezultate play-off Europa League

Articolul continuă după reclamă

Brann Bergen - Bologna 0-1

Dinamo Zagreb - Genk 1-3

Fenerbahce Istanbul - Nottingham Forest 0-3

PAOK Salonic - Celta Vigo 1-2

Celtic Glasgow - VFB Stuttgart 1-4

Lille - Steaua Roşie Belgrad 0-1

Ludogoreţ Razgrad - Ferencvaros Budapesta 2-1

Panathinaikos Atena - Viktoria Plzen 2-2

Meciurile din manşa a doua se joacă joi, 26 februarie 2026.

FC Porto, Sporting Braga, Midtjylland, Betis Sevilla, SC Freiburg, AS Roma, Olympique Lyonnais şi Aston Villa sunt calificate, deja, în faza optimilor de finală.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

rezultate play off europa league rezultate europa league paok celta vigo razvan lucescu ionut radu
Înapoi la Homepage
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: &#8220;Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva&#8221;
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Sport » Rezultate play-off Europa League: Răzvan Lucescu, învins de Ionuţ Radu 