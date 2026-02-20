Trump cere declasificarea documentelor guvernamentale despre OZN-uri și viața extraterestră

Președintele SUA, Donald Trump, spune că va cere agențiilor americane, inclusiv Pentagonului să „înceapă procesul de identificare și publicare” a documentelor guvernamentale despre extratereștri.

Trump a făcut declarația într-o postare pe Truth Social, după ce l-a acuzat mai devreme în aceeași zi pe Barack Obama că a dezvăluit informații clasificate atunci când fostul președinte a spus „extratereștrii sunt reali” într-un podcast săptămâna trecută.

„Nu ar fi trebuit să facă asta”, le-a spus Trump reporterilor la bordul Air Force One, adăugând: „A făcut o mare greșeală”. Întrebat dacă și el crede că extratereștrii sunt reali, Trump a răspuns: „Ei bine, nu știu dacă sunt sau nu reali”.

Dezvăluirile lui Obama

Articolul continuă după reclamă

Fostul președinte american Obama i-a spus gazdei de podcast Brian Tyler Cohen că el crede că extratereștrii sunt reali. „Sunt reali, dar nu i-am văzut și nu sunt ținuți în Area 51”, a spus Obama.

„Nu există nicio instalație subterană, decât dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite.”

După ce comentariul a apărut în presă, Obama a încercat să clarifice că el consideră că este probabil, din punct de vedere statistic, să existe viață dincolo de Pământ, având în vedere vastitatea universului.

Într-o postare ulterioară pe Instagram, Obama, care a fost președinte al SUA între 2009 și 2017, a precizat: „Nu am văzut nicio dovadă în timpul mandatului meu că extratereștrii au luat contact cu noi. Serios!”

La rândul său, Trump a declarat joi, la bordul Air Force One, că, deși mulți oameni cred în existența extratereștrilor, el nu vorbește niciodată despre acest subiect și „nu are o opinie în această privință”, potrivit BBC.

Sunt sau nu extratereștri

Apoi, câteva ore mai târziu, a postat pe Truth Social că, „având în vedere interesul enorm manifestat”, va încerca publicarea documentelor „legate de viața extraterestră și extratereștri, fenomene aeriene neidentificate (UAP) și obiecte zburătoare neidentificate (OZN), precum și orice alte informații conexe acestor subiecte extrem de complexe, dar foarte interesante și importante”.

Într-un raport din 2024, Pentagonul a declarat că nu există „nicio dovadă” că guvernul SUA a întâlnit viață extraterestră și că majoritatea observațiilor de OZN-uri erau, de fapt, obiecte obișnuite.

În 2023, Camera Reprezentanților din SUA a organizat o audiere privind OZN-urile.

Audierea nu a produs dezvăluiri majore sau confirmări ale existenței vieții extraterestre.

Redactia Observator

