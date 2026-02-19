Fostul prinţ Andrew, eliberat după ce a fost arestat în dosarul Epstein. Este cercetat în stare de libertate

Andrew Mountbatten-Windsor a fost eliberat joi seara, la câteva ore după ce a fost arestat sub acuzaţia de abuz în serviciu public, în urma apariţiei unor documente incriminatoare în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, a anunţat poliţia din Thames Valley, potrivit BBC. Fratele regelui Charles a fost ridicat de poliţişti dimineaţă de pe domeniul regal Sandringham, unde pregătea o petrecere de ziua lui.

Fostul prinţ Andrew al Marii Britanii a fost văzut într-o maşină părăsind secţia de poliţie unde fusese dus pentru audieri, după ce a fost arestat sub suspiciunea de abuz în serviciu. Fostul prinţ a părăsit secţia de poliţie din Aylsham, Norfolk, într-un vehicul, stând întins pe spate pe scaun, ca şi cum ar fi vrut să evite camerele de filmat, potrivit BBC.

Poliţia a confirmat ulterior că fostul prinţ a fost eliberat, dar precizează că va fi cercetat în continuare.

"Părea amețit, părea șocat, stătea cocoșat", spune fosta secretară de presă a reginei Elisabeta a II-a. Evenimentele de astăzi vor lăsa Familia Regală "marcată" și "devastată", a adăugat ea.

Percheziţiile efectuate în Norfolk s-au încheiat

De asemenea, poliţia confirmă că percheziţiile efectuate în Norfolk s-au încheiat.

Anterior, Regele Charles nu a răspuns la întrebările privind arestarea lui Andrew, în timp ce participa la un eveniment în centrul Londrei. Regele, care nu a fost informat în prealabil despre arestare, a dat publicităţii o declaraţie în care afirma că "legea trebuie să-şi urmeze cursul". Prinţul William şi prinţesa Catherine susţin declaraţia sa.

În schimb, sub antetul Casei Regale, Charles a transmis un mesaj public în care, deşi s-a declarat îngrijorat, a transmis că va acorda anchetatorilor tot sprijinul de care au nevoie. Iar premierul Marii Britanii a spus clar că fratele regelui nu va fi favorizat de poliţişti.

"Nimeni nu este deasupra legii. Acesta este principiul, un principiu foarte important şi pe care ne bazăm de mult timp ca ţară şi ca societate", a afirmat Keir Starmer, premierul Marii Britanii.

Arestarea a intervenit după ce poliţia din Thames Valley a declarat că evaluează o plângere privind presupusa distribuire de materiale confidenţiale de către fostul prinţ către infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein.

Fratele regelui Charles, arestat înainte de petrecere

Fratele regelui Charles a fost ridicat de poliţişti dimineaţă de pe domeniul regal Sandringham, unde pregătea o petrecere de ziua lui - a împlinit 66 de ani. Singura concesie pe care au făcut-o anchetatorii Casei Regale a fost prezenţa unor anchetatori în civil, cu maşini fără însemne oficiale.

Fostul prinţul Andrew, care a rămas fără titlul nobiliar după începerea scandalului Epstein, este anchetat pentru că i-ar fi dat informaţii guvernamentale secrete miliardarului între anii 2001 și 2011 când a fost reprezentant special al Marii Britanii în Statele Unite pentru comerț.

