Jandarmii au intervenit într-o gospodărie din judeţul Tulcea pentru a îndepărta doi şerpi dintr-un beci. Reptilele au fost duse în mediul lor natural, departe de zonele locuinte.

Oaspeţii nepoftiţi. Un bărbat din Tulcea s-a trezit cu doi şerpi de un metru şi jumătate în beciul casei

Reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Tulcea au anunţat că jandarmii au fost sesizaţi, duminică, prin apel 112, că într-un beci din localitatea Nicolae Bălcescu se află doi şerpi, cu o lungime de aproximativ un metru şi jumătate.

”Echipajul de intervenţie s-a deplasat la faţa locului, a capturat în siguranţă reptilele şi le-a eliberat ulterior în mediul natural, în afara zonelor locuite”, au afirmat jandarmii, potrivit News.

Ei au recomandat cetăţenilor ca în astfel de situaţii să solicite sprijin la 112, să asigure izolarea încăperii, dacă este posibil, până la sosirea echipelor specializate şi să nu lovească sau să provoace reptilele, care încearcă de regulă să se retragă în locuri ferite.

