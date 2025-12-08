Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Oaspeţii nepoftiţi. Un bărbat din Tulcea s-a trezit cu doi şerpi de un metru şi jumătate în beciul casei

Jandarmii au intervenit într-o gospodărie din judeţul Tulcea pentru a îndepărta doi şerpi dintr-un beci. Reptilele au fost duse în mediul lor natural, departe de zonele locuinte.

de Redactia Observator

la 08.12.2025 , 09:50
Oaspeţii nepoftiţi. Un bărbat din Tulcea s-a trezit cu doi şerpi de un metru şi jumătate în beciul casei

Reprezentanţii Inspectoratului de Jandarmi Tulcea au anunţat că jandarmii au fost sesizaţi, duminică, prin apel 112, că într-un beci din localitatea Nicolae Bălcescu se află doi şerpi, cu o lungime de aproximativ un metru şi jumătate.

”Echipajul de intervenţie s-a deplasat la faţa locului, a capturat în siguranţă reptilele şi le-a eliberat ulterior în mediul natural, în afara zonelor locuite”, au afirmat jandarmii, potrivit News.

Ei au recomandat cetăţenilor ca în astfel de situaţii să solicite sprijin la 112, să asigure izolarea încăperii, dacă este posibil, până la sosirea echipelor specializate şi să nu lovească sau să provoace reptilele, care încearcă de regulă să se retragă în locuri ferite.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

tulcea serpi jandarmi
Înapoi la Homepage
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Imaginea rară cu fosta noră a lui Ion Țiriac. Cum arată acum Ileana Lazariuc și de ce s-a retras din lumina reflectoarelor
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web
Drama neștiută a lui Ciprian Ciucu. Prin ce a trecut noul primar al Capitalei, pe vremea când era doar un copil
Drama neștiută a lui Ciprian Ciucu. Prin ce a trecut noul primar al Capitalei, pe vremea când era doar un copil
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi votat la alegerile de la Primăria Capitalei?
Observator » Evenimente » Oaspeţii nepoftiţi. Un bărbat din Tulcea s-a trezit cu doi şerpi de un metru şi jumătate în beciul casei