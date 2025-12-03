Exerciții militare lângă Tulcea. Au loc trageri cu muniție de război în Poligonul Cataloi

Poligonul Cataloi din apropierea municipiului Tulcea găzduiește, începând de miercuri, noi trageri de infanterie cu muniție de război, iar autoritățile avertizează populația să evite zona pentru a preveni incidente în timpul exerciţiilor militare, informează Agerpres.

Potrivit Primăriei municipiului Tulcea, ședințele de tragere se vor desfășura trei zile pe săptămână, până pe 18 decembrie inclusiv, în intervalele 8:00 - 16:00, respectiv 8:00 - 20:00, în funcție de programul stabilit de militari.

Recomandări pentru populația civilă

"Populaţia civilă care se află în zona poligonului este obligată să nu intre în perimetrul Zonei Militare Restricţionate/ de siguranţă al poligonului pe timpul tragerilor (valabil pentru persoane, animale, atelaje, autovehicule), să părăsească imediat zona în cazul în care au pătruns accidental, pe timpul tragerilor, să respecte semnificaţia indicatoarelor instalate şi indicaţiile personalului de pază referitoare la interzicerea pătrunderii în zona de siguranţă restricţionată pe timpul executării tragerilor, ridicării, mutării sau deplasării oricăror elemente de muniţie şi deşeuri metalice din zona poligonului sau apropierea acestuia, indiferent de natura lor", este specificat în anunţul de pe site-ul autorităţii locale.

Zona restricţionată populaţiei în timpul şedinţelor de trageri de infanterie cu muniţie de război este delimitată de podul de cale ferată Cataloi şi cariera de piatră Mineri, se mai arată în anunţul făcut public de Primăria municipiului Tulcea.

