Protestele elevilor au escaladat luni în Franța, unde zeci de persoane au fost rănite, iar cel puțin 164 au fost reținute. Manifestațiile au avut loc în aproximativ 180 de licee, elevii cerând mai multe resurse, personal didactic și condiții mai bune de studiu.

Zeci de răniți și cel puțin 164 de persoane reținute după protestele violente din liceele din Franța - captură X

Autoritățile franceze au anunțat că printre cei răniți se numără elevi, profesori și membri ai forțelor de securitate.

Potrivit ministrului de interne Laurent Nunez, proteste au avut loc în circa 180 de licee, în principal în suburbiile pariziene Créteil şi Versailles, precum şi în oraşe precum Lille, Lyon, Grenoble şi Nisa, scrie Agerpres.

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Datele preliminare arată că 12 membri ai forţelor de securitate au fost răniţi luni, a indicat el. Citându-l pe ministrul educaţiei, Nunez a adăugat că au fost răniţi, de asemenea, opt profesori şi 12 elevi.

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"Acestea nu au fost cereri; foarte frecvent, a fost doar violenţă în forma cea mai pură", a spus Nunez.

El a adăugat că poliţia investighează cu privire la acuzaţii de acte de violenţă comise de reprezentanţi ai forţelor de ordine.

Nunez a mai precizat că, luni, elevii au blocat 27 de şcoli şi au încercat să blocheze alte 50.

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Protestele au început vineri, elevii exprimând o serie de nemulţumiri legate de probleme ca lipsa resurselor şi a personalului didactic, supraaglomerarea claselor şi programele şcolare încărcate.

Se aşteaptă ca demonstraţiile să continue marţi, când este programată şi o grevă naţională a angajaţilor din sectorul public.