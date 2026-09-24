Vizită istorică la Washington. Președintele Chinei, Xi Jinping, a ajuns în Statele Unite. Donald Trump l-a întâmpinat pe pista aeroportului, un gest pe care nu l-a mai făcut niciun şef de stat american de 64 de ani. Urmează două zile pline la Casa Albă, cu discuţii care pot schimba lumea.

Xi Jinping a ieşit la braţ cu soţia sa din Avionul Special, cum este supranumită impresionanta aeronavă oficială. Donald Trump şi Melania i-au întâmpinat cu un covor roşu de 30 de metri, verificat minuţios de militarii care au îndepărtat fiecare scamă.

"După câte știu, este un lucru extrem de rar, sau aproape inexistent, ca președintele Statelor Unite să meargă la aeroport pentru a întâmpina liderul unei alte țări", a declarat Wu Xinbo, decan Universitatea Fudan.

Zeci de avioane de luptă din arsenalul american au fost aliniate pe pistă pentru o demonstraţie de forţă. Presa a fost împărţită în două tribune: reporterii americani nu au stat lângă colegii din China şi au fost flancaţi de tunuri.

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"Statele Unite și China sunt cele mai mari două economii ale lumii. Statele Unite și China sunt probabil cele mai puternice două armate din lume. Relația dintre Statele Unite și China va defini secolul XXI", a spus secretarul de stat Marco Rubio.

Discuţiile oficiale au loc la Casa Albă, unde liderul chinez şi soţia lui au fost primiţi cu mare fast.

"După momentul în care am fost ales preşedinte prima dată, în 2016, preşedintele Xi şi cu mine am legat o prietenie cu adevărat minunată. Deciziile pe care le vom lua în domeniile discutate astăzi pot promova pacea şi prosperitatea în deceniile următoare", a declarat Donald Trump, preşedintele Statelor Unite.

Preşedintele Chinei a mers în Statele Unite cu daruri de preţ - doi urşi panda pentru grădina zoo din Atlanta - dar şi cu un avertisment clar pentru Trump.

"China şi Statele Unite, ca două mari ţări, au numai de câştigat de pe urma cooperării şi vor pierde ambele de pe urma confruntării. Ar trebui să fie o cursă în care să încercăm să ţinem pasul unii cu alţii, nu o luptă", a spus Xi Jinping, preşedintele Chinei.

Donald Trump şi Xi Jinping au agenda plină cu discuţii sensibile: de la securitatea globală până la competiţia pentru dezvoltarea inteligenţei artificiale.