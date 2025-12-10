Un urs și-a făcut apariția marți seara în centrul stațiunii Bușteni din județul Prahova.

Ursul a fost filmat în timp ce a dat buzna în curtea unui localnic aflată la doar câteva sute de metri de gară.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar și de un localnic se observă cum animalul sălbatic răstoarnă un tomberon, controbăie nestingherit și se hrănește cu resturile de mâncare pe care le-a găsit în pubelă.

Ulterior este speriat de lătratul puternic al câinilor și o ia la goană.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰