Video Urs filmat în curtea unui localnic din Bușteni. Animalul a căutat hrană într-un tomberon

Un urs și-a făcut apariția marți seara în centrul stațiunii Bușteni din județul Prahova.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 08:39

Ursul a fost filmat în timp ce a dat buzna în curtea unui localnic aflată la doar câteva sute de metri de gară.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere, dar și de un localnic se observă cum animalul sălbatic răstoarnă un tomberon, controbăie nestingherit și se hrănește cu resturile de mâncare pe care le-a găsit în pubelă.

Ulterior este speriat de lătratul puternic al câinilor și o ia la goană.

