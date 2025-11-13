Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Amenda uriaşă pe care o primeşti dacă eşti prins că hrăneşti urşii în zonele turistice

Hrănirea urșilor de către persoanele neautorizate va fi sancționată cu amenzi mai mari, conform ordonanței de urgență care a fost adoptată săptămâna trecută, de Guvern.

de Claudiu Loghin

la 13.11.2025 , 08:52

Amenzile sunt de până la 30.000 de lei, însă valoarea minimă a amenzii pentru persoanele prinse că hrănesc urşii în special în zone turistice este de 10.000 de lei. De acest lucru se va ocupa Jandarmeria.

S-a schimbat şi modul de intervenţie

În ordonanţa de urgenţă a Guvernului există şi noutăţi în ceea ce priveşte intervenţia în cazurile în care urşii ajung în zone locuite. Această intervenţie nu se va mai face gradual, ci membrii echipei de intervenţie pot opta direct pentru cea mai bună modalitate de acţiune. Vorbim de acţiuni de la alungarea animalelor, la relocare sau chiar împuşcare.

Articolul continuă după reclamă

Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 7 noiembrie şi este în vigoare de atunci.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

urs amenda brasov
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător?
Observator » Evenimente » Amenda uriaşă pe care o primeşti dacă eşti prins că hrăneşti urşii în zonele turistice