Hrănirea urșilor de către persoanele neautorizate va fi sancționată cu amenzi mai mari, conform ordonanței de urgență care a fost adoptată săptămâna trecută, de Guvern.

Amenzile sunt de până la 30.000 de lei, însă valoarea minimă a amenzii pentru persoanele prinse că hrănesc urşii în special în zone turistice este de 10.000 de lei. De acest lucru se va ocupa Jandarmeria.

S-a schimbat şi modul de intervenţie

În ordonanţa de urgenţă a Guvernului există şi noutăţi în ceea ce priveşte intervenţia în cazurile în care urşii ajung în zone locuite. Această intervenţie nu se va mai face gradual, ci membrii echipei de intervenţie pot opta direct pentru cea mai bună modalitate de acţiune. Vorbim de acţiuni de la alungarea animalelor, la relocare sau chiar împuşcare.

Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 7 noiembrie şi este în vigoare de atunci.

