Prima ţară care interzice de azi accesul copiilor sub 16 ani la reţele sociale

Australia a devenit, de la miezul nopții, prima țară din lume care aplică interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, blocând accesul la platforme majore precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook.

Măsura intră în vigoare după un an de dezbateri intense despre efectele rețelelor sociale asupra sănătății mintale a tinerilor.

Zece dintre cele mai mari platforme au primit ordinul de a bloca accesul utilizatorilor cu vârste sub 16 ani sau de a plăti amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni. Companiile trebuie să implementeze rapid sisteme de verificare a vârstei, inclusiv inferență bazată pe activitatea online, selfie-uri pentru estimarea vârstei sau verificări ale documentelor de identitate.

Singura companie care a contestat decizia este X, deținută de Elon Musk, care a acuzat guvernul australian că încearcă să controleze accesul la internet al întregii populații.

Măsura a fost criticată de organizațiile pentru libertatea de exprimare și de marile companii tech, dar a fost salutată de părinți, psihologi și organizații pentru protecția copiilor. Primele studii citate de guvern arată că 86% dintre copiii între 8 și 15 ani foloseau rețele sociale înainte de intrarea în vigoare a legii.

Profesorul Tama Leaver, expert în studii internet la Universitatea Curtin, consideră că această decizie ar putea deveni un precedent global: „Deși Australia este prima, nu va fi ultima. Guvernele din întreaga lume urmăresc cu atenție acest experiment național.”

Nu toți tinerii văd măsura ca pe o soluție

Unele voci, în special din rândul comunităților vulnerabile, avertizează că interdicția ar putea spori izolarea și anxietatea. Adolescenți precum Annie Wang, în vârstă de 14 ani, susțin că rețelele sociale sunt esențiale pentru găsirea unei comunități, mai ales pentru persoanele LGBTQ+ sau pentru tinerii cu interese de nișă, potrivit Mediafax.

Totuși, premierul Anthony Albanese spune că obiectivul este reducerea presiunii cauzate de algoritmi și încurajarea activităților offline, recomandând elevilor să profite de vacanță pentru sport, lectură și timp petrecut în familie.

